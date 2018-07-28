Ortalık fena karıştı! Hadise'den şok karar

Anne Gülnihal Açıkgöz, kızlarını para derdine düşüp kendisiyle ilgilenmemekle suçlamış ve intihara kalkışmıştı. Menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı aldı.

Ortalık fena karıştı! Hadise'den şok karar

Annesi Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde ilaç içerek canına kıymak isteyen Hadise'nin, kardeşleriyle arası açıldı. Anne Açıkgöz, ilaç içmeden önce yazdığı mektupta 'Aranızdaki para meselelerinden sıkıldım' ifadelerini kullanmıştı. Hadise, yaşanan tatsız olayın ardından, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı aldı. Kardeşlerin artık konuşmadığı da öğrenildi.

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Ortalık fena karıştı! Hadise'den şok karar

Türkiye, günlerdir Hadise'nin annesi Gülnihal Erol'un intiharını konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesinin intiha ettiği iddia edilmişti. Fakat bu iddia daha sonra yalanlamıştı. Konu hakkında açıklama yapan Nur Yerlitaş ise konuya bambaşka bir boyut kazandırmıştı. Nur Yerlitaş'a cevabı geciktirmeyen Hadise, verdi veriştirdi.

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Ortalık fena karıştı! Hadise'den şok karar

Şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiasını yalanladı, "Gıda zehirlenmesi yaşandı" açıklamasını yaptı.

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Ortalık fena karıştı! Hadise'den şok karar

Modacı Nur Yerlitaş ise Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yaptı. Yerlitaş, katıldığı televizyon programında şu açıklamayı yaptı: "Bir gece yarısı telefonum çaldı. Haluk Şentürk, 'Hadise'nin annesi zehirlendi, Şişli Etfal'deyiz, özel bir hastaneye götürmek istiyoruz, çok kötü yoğun bakımda.' dedi. Saat 03 sularıydı. Benim yakın dostum Azmi Hoca'yı aradım, 'Hadise'nin annesi zehirlenmiş, yoğun bakımdaymış, özel hastaneye almak istiyorlar, hastane göndermiyor, karşı hastanenin doktorunun araması gerekiyormuş' dedim. Neticede hastaneye aldılar annesini. Sonradan öğrendim ki, kadıncağız intihar etmiş. Ben de 'anne' konusunda çok hassasımdır, annemi kaybettim..."

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