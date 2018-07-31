Ortalık fena karıştı! Emina, Mustafa Sandal'ı aldattı mı ?

Mustafa Sandal, Emina Jahovic’in boşanır boşanmaz Sadettin Saran’la yakınlaşmasına kuşkulandı. Aldatıldığını düşünen popçunun eski eşinin ağabeyine ‘İhanet ortaya çıkarsa boşanırken ona verdiğim her şeyi geri alır, nafakayı da keserim’ dediği iddia edildi.

Ortalık fena karıştı! Emina, Mustafa Sandal'ı aldattı mı ?

Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile ünlü iş adamı Sadettin Saran'ın yakınlaşmasında Mustafa Sandal krizi çıktı. 10 yıllık evliliğini bir buçuk ay önce bitirdiği Jahovic'in, boşanır boşanmaz Saran'la yakınlaşmasıyla Mustafa Sandal'ın içine kurt düştü. İddiaya göre Mustafa Sandal, ikilinin aşkının boşanmadan önce başladığını düşündü. .

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Ortalık fena karıştı! Emina, Mustafa Sandal'ı aldattı mı ?

'O ADAM SARAN MI?': Hatta popçunun yakın dostlarına da "Ayrılık sürecinde Emina'nın adı Sırp işadamı Marko Miskovic'le anılmıştı. Yoksa o işadamı aslında Sadettin Saran mıydı?" dediği öğrenildi. Kuşkuları içini kemiren popçu, iddiaya göre geçtiğimiz gün eski eşini arayıp hesap sordu. Popçuyla şiddetli bir kavgaya tutuşan Jahovic, bunun üzerine hemen ağabeyi Mirsad Türkcan'ı aradı. Devreye giren ağabey, eski eniştesi Sandal'la telefonda görüşüp sorunu çözmeye çalıştı.

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Ortalık fena karıştı! Emina, Mustafa Sandal'ı aldattı mı ?

'BİRLİKTE POZ VERMESİNLER': Başarılı olamayan Türkcan, Musti'yi yüz yüze görüşmek üzere geçtiğimiz Cumartesi günü Zorlu Center'daki Eataly adlı mekana davet etti. Mekana bir arkadaşı ve avukatıyla birlikte giden Sandal'ın Türkcan ile hararetli bir tartışmaya girdiği öğrenildi. Meraklı bakışlara aldırmadan bağıran popçunun "İddialar doğruysa boşanırken verdiğim her şeyi geri alır nafakayı da keserim" dediği duyuldu. Türkcan, ikilinin aşkının boşandıktan sonra başladığını söyledi. Ancak Musti'nin "Bu andan itibaren sakın basının karşısına çıkmasınlar. Yoksa olacaklardan ben sorumlu olmam" diyerek eski eşine gözdağı verdiği iddia edildi.

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Ortalık fena karıştı! Emina, Mustafa Sandal'ı aldattı mı ?

'AŞK' SORULARINA CEVAP: Emina Jahovic, iş adamı Saadettin Saran'la aşk yaşadığı iddialarını üzerine "Özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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