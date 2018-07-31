Ortalık fena karıştı! Emina, Mustafa Sandal'ı aldattı mı ?

'BİRLİKTE POZ VERMESİNLER': Başarılı olamayan Türkcan, Musti'yi yüz yüze görüşmek üzere geçtiğimiz Cumartesi günü Zorlu Center'daki Eataly adlı mekana davet etti. Mekana bir arkadaşı ve avukatıyla birlikte giden Sandal'ın Türkcan ile hararetli bir tartışmaya girdiği öğrenildi. Meraklı bakışlara aldırmadan bağıran popçunun "İddialar doğruysa boşanırken verdiğim her şeyi geri alır nafakayı da keserim" dediği duyuldu. Türkcan, ikilinin aşkının boşandıktan sonra başladığını söyledi. Ancak Musti'nin "Bu andan itibaren sakın basının karşısına çıkmasınlar. Yoksa olacaklardan ben sorumlu olmam" diyerek eski eşine gözdağı verdiği iddia edildi.