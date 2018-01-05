Ortalık fena karıştı 'Aynı dine mensupsak taktığın türbandan...'

Bildiğiniz gibi Dostlar Mahallesi 4 bölümde bayrağı çekip final kararı aldı ama dizinin bir kazananı var o da Alişan. Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile tutklu bir aşk yaşayan ve evliliğin kıyısından dönen Alişan, Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı. Söylediğine göre aralarını yapan kişi ise Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel olmuştu. Ancak Alişan yine de aşk konusunda canı sıkılmaya devam ediyor. Bakın neden....