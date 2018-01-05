Ortalık fena karıştı 'Aynı dine mensupsak taktığın türbandan...'

Ortalık fena karıştı 'Aynı dine mensupsak taktığın türbandan...'

Bildiğiniz gibi Dostlar Mahallesi 4 bölümde bayrağı çekip final kararı aldı ama dizinin bir kazananı var o da Alişan. Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile tutklu bir aşk yaşayan ve evliliğin kıyısından dönen Alişan, Dostlar Mahallesi dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı. Söylediğine göre aralarını yapan kişi ise Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel olmuştu. Ancak Alişan yine de aşk konusunda canı sıkılmaya devam ediyor. Bakın neden....

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Ortalık fena karıştı 'Aynı dine mensupsak taktığın türbandan...'

Yılın son aşk bombasını Alişan patlatmıştı. Dostlar Mahallesi dizindeki rol arkadaşı genç oyuncu Buse Varol ile aşk yaşamaya başlayan Alişan önce iddialara yanıt vermemiş ardından Buse Varol ile ilk fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.

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Ortalık fena karıştı 'Aynı dine mensupsak taktığın türbandan...'

Son olarak Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile evliliğin kıyısından dönen Alişan'ın bu ayrılığı herkesi çok şaşırtmıştı. Bu kez evliliğine kesin gözüyle bakılırken neden ayrıldıklarına dair birçok iddia ortaya atılmış ama hiçbiri netlik kazanmamıştı. Zaten Alişan, Eda Erol'u çok kısa sürede unutup yeni bir aşka yelken açmıştı bile.

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Ortalık fena karıştı 'Aynı dine mensupsak taktığın türbandan...'

KEYİFLER YERİNDE AMA; Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Buse Varol ile ilişki yaşayan Alişan, Buse Varol'u sahneye çıkardı ve düet yaptı. Buse Varol'un performansı beğeni topladı fakat paylaşılan fotoğrafın altına gelen yorumlar Alişan'ı adeta delirtti.

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