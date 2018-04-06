Ortalık fena karışacak! Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses'e olay sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulunmuştu. Erdoğan ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için Hatay'a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu'nda yer almıştı. Sanat ve spor camiasıyla birlikte Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘rezil adamlar’ diye niteleyip “52 şehidimizin kanı kurumadı, toplanmışlar bir grup güruh, davul zurna şarkılar kıyamet!” ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek vermek için Hatay'a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin gitmesinden şikayetçi olmuştu.
DEMET AKALIN: BİZİ ARAYAN OLMAZ CANIM Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor" sorusunu yönelten Ebru Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok" yorumunda bulundu. Şarkıcı Demet Akalın da Ebru Polat'a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De" ifadelerini kullanmıştı.
''KOCAMA ULAŞSAYDINIZ'': Dün 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Demet Akalın, "Beni arayan kimse olmadı. Hadi arayıp ulaşamadınız. Kocama ulaşsaydınız. Benim bütün işlerimle o ilgileniyor. Bu konuyla alakalı bana ulaşan olmadı" demişti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER