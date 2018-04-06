Ortalık fena karışacak! Demet Akalın'dan İbrahim Tatlıses'e olay sözler

DEMET AKALIN: BİZİ ARAYAN OLMAZ CANIM Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor" sorusunu yönelten Ebru Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok" yorumunda bulundu. Şarkıcı Demet Akalın da Ebru Polat'a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De" ifadelerini kullanmıştı.