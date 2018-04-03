Ortalığı savaş alanına çeviren şahıs sızdığı koltukta gözaltına alındı

Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, madde kullanan bir genç, gece geç saatlerde iki mobilya mağazasının önüne gitti. Refüjde bulunan bir ağacı kökünden söken şahıs, park halindeki otomobillere vurarak camlarını kırdı. Dakikalarca araçlara zarar veren şahıs daha sonra mağazalardan birine yönelerek tekmeyle kıramadığı camı taşla kırarak içeri girdi. İçerideki mobilyaları dağıtan şahıs yaklaşık 1 buçuk saat sonra yan taraftaki diğer mobilya mağazasının önüne geldi. Tekme ve taşlarla camı kıramayan genç, iş yerinin önündeki masaya yönelerek kaldırmaya çalıştı. Masayı kaldıramayan genç yere yığıldı. Bir süre yerde yatan şahıs yeniden ayağa kalkarak bu defa sandalyeyle camı kırmaya çalıştı. Taşlarla mağazanın camını kırıp içeri giren şahıs sırt üstü düştüğü koltuğun üzerinde sızdı.

Mağazanın önünden geçen bir vatandaş kırık camları görünce polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, koltukta yatan şahsı fark ederek girdiği yerden çıkarttı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Mobilya mağazası çalışanı Reşat Taplamacı, "Sabah dükkanı açtığımızda oradan sandalyeyi almıştı, bu şekilde fırlatmıştı. Her yer daha da dağınıktı. Camlar falan kırıktı, biz biraz toparladık buraları. Cam kapakların hepsi yerdeydi” diye konuştu.

  • Güncel 03 Nisan 2018 11:11
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