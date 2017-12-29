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Ortalığı karıştıracak iddia! ABD ve İsrail anlaştı mı?

Ortalığı karıştıracak iddia! ABD ve İsrail anlaştı mı?

ABD'li ve İsrailli yetkililerin, İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetlerini engelleme planı üzerinde anlaştığı iddia edildi. Bu durumun Ortadoğu'daki gerilimi yine tırmandıracağı öngörülüyor.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 21:51 - Güncelleme: 29-12-2017 21:51

İsrail merkezli Channel 10 televizyon kanalının haberine göre, ABD'li ve İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri, iki hafta önce Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda, İran'ın Ortadoğu'daki faaliyetlerini engelleme planı üzerinde anlaşmaya vardı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcisi tarafından gayrı resmi bir 'çerçeve' olarak tanımlanan anlaşma, ekim ayında Cumhurbaşkanı Donald Trump'in İran'a yeni bir Amerikan politikası yaklaşımını ortaya koyan ve İran'ın nükleer anlaşmasını tekrar onaylamayacağını açıkladığı konuşmasının ardından geldi.
 
Jerusalem Post gazetesine konuşan ABD'li yetkili anlaşmaya dair, "Belge, İran'a karşı yeni bir ortak girişimin başlangıcına işaret ediyor" ifadelerini kullandı. ABD'li yetkili verdiği demeçte, "Henüz çerçeve halindeki bir belge olduğunu söylemek daha doğru, tamamlanmış bir plan değil. Bu, gelecekte yapılacak işbirliği için bir çerçeve. Bir sürecin sonu değil, başlangıç noktası" diye konuştu.
 
'YENİ İRAN STRATEJİSİ ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞMELER YAPILDI'
 
ABD'nin bu anlaşma çerçevesinde, İran nükleer anlaşmasına ilişkin stratejisini geliştirmede İsrail ile koordinasyon halinde olup olmayacağına dair Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmazken, ABD'li yetkili "Hedefimiz İran'ın nükleer bir silaha sahip olmasına her şekilde karşı çıkmak. Birkaç ay önce açıklanan büyük bir strateji söz konusu, ve buna müteakip yeni stratejinin şekillendirdiği görüşmeler yapıldı. Görünen o ki, İsrail en yakın müttefiklerimizden biri" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcünün habere ilişkin yorumunda ise, 'Washington'da bir görüşme yapıldığı' doğrulandı. 
 
Haberde yer alan bilgiye göre, İsrail heyetinin başında Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat yer alırken, ABD'li heyet ise Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster başkanlığında görüşmeye katıldı. Görüşmede ayrıca, her iki ülkeden savunma, istihbarat ve diplomasi yetkilileri yerlerini aldı.
 
Channel 10'un haberinde ABD ve İsrail arasında yapılan görüşmede bölgedeki bölgesel hedefler konusunda bir anlaşmaya varıldığı ve çeşitli çalışma grupları oluşturulduğu belirtildi. Buna göre söz konusu çalışma gruplarından birincisinin hedefleri arasında, Tahran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önlemek amacıyla gizli ve diplomatik adımlar atılması ve 2015'te varılan nükleer anlaşmayı ihlal edilmediğini izlemek ve doğrulamak gibi maddeler yer alıyor.
 
'İRAN'IN BÖLGEDEKİ FAALİYELERİYLE MÜCADELEYİ AMAÇLIYOR'
 
Kurulan bir diğer çalışma grubunun ise İran'ın başta 'Hizbullah'a yönelik desteği' olmak üzere bölgedeki faaliyetleriyle mücadele etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Söz konusu bu grup, aynı zamanda Suriye'deki çatışmaların sonlanmasından sonra hayata geçirilecek ortak bir politika oluşturacağı kaydediliyor.
 
Habere göre ABD-İsrail anlaşması kapsamında kurulan üçüncü çalışma grubu İran'ın balistik füze alanındaki geliştirmeleri ve Suriye ve Lübnan'daki hassas füzelerin imalatına karşı mücadele etmeyi hedeflerken, dördüncü grubun da bölgede İran'la ya da Hizbullah'la gerçekleşebileceği öngörülen gerginlik senaryolarına yönelik ortak hazırlık planlamaları yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

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