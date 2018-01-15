Ortaköy'de korkunç kaza! Önce otobüs sonra kamyonet çarptı!

Ortaköy'de korkunç kaza! Önce otobüs sonra kamyonet çarptı!

BEŞİKTAŞ Ortaköy’de yaya geçidinde korkunç bir kaza yaşandı. Ortaköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadına normalde yaya geçidinde geçme önceliği olduğu halde sürücüler yol vermedi. Yaya geçidinden geçmekte olan kadına önce seyir halinde olan belediye otobüsü ardından da karşı istikametten gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya geçidinde araçların durmayarak kadına çarptığı anlar güvenlik kameralarına saniye yansıdı.

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Ortaköy'de korkunç kaza! Önce otobüs sonra kamyonet çarptı!

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Ortaköy'de korkunç kaza! Önce otobüs sonra kamyonet çarptı!

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy’de bir yalıda çalışan Muzaffer Vala Başar (50), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere otobüs duraklarına doğru yürümeye başladı. Caddede bir süre yürüyen kadın bir süre sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak araçlar normalde yaya geçidinden geçen kadına yol vermek yerine durmayarak yollarına devam etti.

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Ortaköy'de korkunç kaza! Önce otobüs sonra kamyonet çarptı!

YAYA GEÇİDİNİN ORTASINDA KALDI: Seyir halinde olan araçların arasında kalan kadına bir süre sonra Selman Sakarya idaresindeki 34 TR 0253 plakalı belediye otobüsü çarptı. Karşı istikamete savrulan kadının üzerinden, o esnada seyir halinde olan Samet Yılmaz yönetimindeki 34 TN 1171 plakalı kamyonet geçti. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Başar, ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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