Ortaköy'de gecelik şov! Çizmeleri çıkar direkt yatağa koş

Miami’deN istanbul’a gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, eşi Ozan Bora ile Ortaköy Ruby'den çıkarken objektiflere takıldı. Her zamanki giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çeken sosyetik güzel, çizmeleri ve geceliği anımsatan saten elbisesiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecenin ilerleyen saatlerine dek eğlenen çift mekan çıkışında, "İyi akşamlar" diyerek evinin yolunu tuttu.