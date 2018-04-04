Ortaköy'de gece kulubü önündeki çatışma kamerada

İSTANBUL Beşiktaş Ortaköy’de arkadaşlarıyla geldiği kulüpte çıkan tartışma sonucu bara ateş açan şahıs ile koruma görevlileri arasında çıkan çatışma kameralara yansıdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Olay esnasında vurularak ağır yaralanan şahsa, yerde yattığı esnada mekan sahibinin bir akrabasının yeniden ateş ederek öldürdüğü iddia edildi.

Olay, geçtiğimi Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Hande Yener’in de olduğu kulübe arkadaşlarıyla beraber gelen Alkan Uçarer(35), içeride bir süre eğlendikten sonra mekan çalışanlarıyla aralarında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Uçarer ve arkadaşları barın korumaları tarafından mekandan çıkartıldı. Bunun üzerine şahıs, arkadaşlarıyla beraber lüks bir otomobile binerek uzaklaştı.

Olayın ardından durumu kendine yediremeyen Uçarer, birkaç kilometre ilerledikten sonra araçtan indi. Belindeki tabancayı çıkartan şahıs, bara ateş açarak kurşun yağmuruna tuttu. Korumalarında silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada Uçarer, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Maktülün vücuduna 11 mermi girişi ve çıkışı tespit edildi.

Yaralı halde yerde kalan Uçarer’e o esnada iddiaya göre mekan sahibinin akrabası Yiğit U. yerden silahını alarak birkaç kez daha ateş açtı. İsabet alan Uçarer olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası şahıslar da kaçarak kayıplara karıştı. Uçarer’in arkadaşları da otomobil ile uzaklaştı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.