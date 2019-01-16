Ortaklar arasındaki silahlı kavgada kan aktı!

ORDU'nun Ünye ilçesinde, iddiaya göre ortaklar arasında tekstil atölyesinde çıkan kavgada, Ümit Ş. tarafından pompalı tüfekle vurulan Samet Sezer hayatını kaybetti, babası Zekai Sezer ağır yaraladı. Şüpheli Ümit Ş. ise olaydan sonra kaçtı.

Olay, Ünye ilçesinde bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. Ümit Ş., iddiaya göre ortağı olduğu tekstil atölyesinde Zekai Sezer ve oğlu Samet Sezer ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Ş., yanında bulunan pompalı tüfekle baba ile oğluna ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Samet Sezer, olay yerinde yaşamını yitirirken, babası Zekai Sezer ise ağır yaralandı. Baba Zekai Sezer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Zekai Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ümit Ş.'nin ablası N.G.'yi, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

  • Güncel 16 Ocak 2019 23:47
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