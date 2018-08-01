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Ortadoğu'da yer yerinden oynuyor! İran çekildi Rusya duyurdu...

Ortadoğu'da yer yerinden oynuyor! İran çekildi Rusya duyurdu...

İran ile İsrail'in birbirlerine yönelik savaş tehditleri savurduğu Golan Tepeleri'nde sıcak anlar yaşanıyor. Rusya'nın duyurduğu son dakika haberine göre, Suriye'nin güneyinde İsrail sınırına ulaşan İran milisleri, ağır silahlarıyla birlikte bölgenin 85 kilometre uzağına yerleşti.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 14:34 - Güncelleme: 01-08-2018 14:34

Rus haber ajansı TASS, Suriye'nin güneyinde yaşanan önemli gelişmeyi dünyaya duyurdu. Son dakika haberine göre, Suriye'nin güneyinde İsrail sınırına ulaşan İran milisleri, ağır silahlarıyla birlikte bölgenin 85 kilometre uzağına yerleşti.

İSRAİL 'VURURUZ' DEYİNCE... Muhalif unsurların İdlib'e tahliyesiyle Suriye'nin güneyinde kontrolü ele geçiren Beşar Esad ve destekçisi İran milisleri, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ne kadar ilerlemişti. İsrail'den saldırı sinyalleri gelince Rusya devriye girdi ve İran unsurlarının geri çekilmesini teklif etti.

İSRAİL REDDETTİ, HİZBULLAH VE İRAN MİLİSLERİ... Tel Aviv yönetimi bu teklifi reddetse de, Hizbullah militanlarının da bulunduğu İran güçleri bugün itibariyle sınır hattından çekildi. Rusya, İran milislerinin sınırın 85 kilometre uzağına konuşlandığını bildiriyor.

BİRKAÇ KEZ FÜZELERLE VURMUŞTU... İsrail, sınır hattındaki İran ve Hizbullah güçlerini doğrudan tehdit olarak gördüğünü daha önce birçok kez ilan etmişti. Tel Aviv yönetimi, şimdiye kadar birçok kez iç savaş ülkesi Suriye'deki İran mevzilerine füze saldırıları düzenledi.

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