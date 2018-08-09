Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Ortadoğu büyücüler kitabı tılsımlar ve ünlü şeyhlerin vefklerini toplamış. Kitapta esrarengiz Rufai tarikatının şehyi Ahmed er Rufai'nin hazırladığı bir vefk de yer alıyor ve baş ağrısı için kullanılıyor. İşte en tılsımlı kitaptaki şaşırtıcı bilgiler.

Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Ortadoğulu büyücülerin el kitabında sadece iyilik için büyüler bulunuyor. Baş ağrısından sara hastalığına, nazardan cin tutmasına kadar her derde deva büyüler hazırlanmış. Bu büyülerin hazırlanışında ise İslami kaynaklara başvurulmuş. Kimisinde Allah’ın güzel isimleri, kimisinde de Kur’an surelerinin başlarındaki harfler kullanılmış. Kitaptaki en meşhur vefk (tılsım) ise esrerangiz Rufai tarikatının şeyhi Ahmed er Rufai tarafından hazırlanmış. İşte o büyü kitabı ve içindeki vefkler:

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Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

EL YAZMASI BÜYÜLÜ KİTAP : El yazması kitapta istek ve arzularınızın yerine gelmesi için okumanız gerekli dualar, taşımanız gerekli vefkler var. Sara ve sebebi bilinmeyen baş ağrısına kadar pek çok derdin devası da bu kitapta. Kitap sadece bu kadar sıradan işlerle ilgili bilgiler vermiyor. Kitabın sonunda yer alan “Azimet” duası başı sıkışanların “gayb insanları”ndan yardım alması için yazılmış. Kitap, bu “gayb insanları”nı da “Üçler, yediler, kırklar” olarak açıklıyor.

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Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

61 sayfalık el yazması kitapçık “Cünnet’ül Esma” ile başlıyor. Cünnet’ül Esma, Hz. Ali’ye atfediliyor. Hz. Ali’nin söylediğine inanılan “Kaside -i Ercüze” isimli bir şiirin duaya dönüştürülmüş hâli. Bu şiirde Hz. Ali’nin gelecekten haber verdiğine inanılıyor. Şiirin bir başka özelliği de içinde en büyük dua olan İsm-i Azam’ın yani Allah’ın en büyük isminin yer alması. İsm-i Azam’la yapılan hiçbir dua reddedilmediği için şiire de ayrı bir kutsallık atfediliyor.

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Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Ruafi şeyhinin vefki: Kitaptaki en dikkat çeken vefk ünlü tasavvuf tarikat şeyhlerinden Ahmed er Rufai'ye ait. Rufai tarikatının kurucu olan Ahmet er Ruafi tarafından hazırlandığına inanılan bu vefklerden yıldız şeklinde olanı nazar için kullanılıyor. Alttaki vefkin ise başağrısına iyi geldiğine inanılıyor.

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