Ormanlık alanda şok görüntüler! Vatandaşın hayatını hiçe saydılar...

Ormanlık alana atılan, içlerinde kırmızı, sarı ve siyah renkli sıvı madde olan variller bulundu. Vatandaşları olaya tepki gösterirken yetkililer sadece uyarı yazısı asıp gitti.

Ormanlık alanda şok görüntüler! Vatandaşın hayatını hiçe saydılar...

İSTANBUL, Sultangazi'de ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan variller, çevre sakinlerini tedirgin etti. Çevre sakinleri , kimyasal atık korkusu yaşadıklarını söylediler.

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Ormanlık alanda şok görüntüler! Vatandaşın hayatını hiçe saydılar...

SADECE YAZI ASILDI
Yaklaşık 15 gün önce Merkez Habipler Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda variller olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, varillerin bulunduğu alanda çeşitli incelemeler yaparak şerit çekti. Ekipler, varillerin olduğu alana girmemeleri için de “Tehlikeli atık alanı" yazısı yazdı.

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Ormanlık alanda şok görüntüler! Vatandaşın hayatını hiçe saydılar...

EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİLDİ AMA...
Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ormanlık alana atılan kapakları açık varillerdeki maddeler toprağa karıştı. Mahalle sakinlerinden Hakan Taşçı, “Mahalle sakinleri valilik, kaymakamlık, emniyet ve belediyeye konuyu iletmiş. İlgili birimler gelip inceleme yapmış ve emniyet şeridi çekmişler. Bunun dışında da bir çalışma yapılmamış" dedi.

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Ormanlık alanda şok görüntüler! Vatandaşın hayatını hiçe saydılar...

BOYA YAPIMINDA KULLANILIYOR
Mahalle sakini Döndü Sevinç ise, ilgili kurumlara müracaat etiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. İsmail Tuncer adlı vatandaş ise, varillerde bulunan sıvı maddelerin boya yapımında kullanılan kimyasal maddeler olduğunu ifade etti.

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