Ormandaki işkencede ifadeler ortaya çıktı!

ANTALYA'da tartıştıkları genç kızı, götürdükleri ormanlık alanda darp ettikleri iddia edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı ormanlık alanında 18 yaşındaki S.D.'nin darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.K, 23 yaşındaki Y.K ve 21 yaşındaki C.Y, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, tehdit, hürriyeti yoksun kılma ve yaralama' suçlarından Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden A.S.K, ifadesinde, "Bana borcu vardı, onu istedim. Herhangi bir gasp amacım, yaralama amacım yoktu" dedi. S.D.'yi arkadaşıyla ilgili tehdit ettiğini belirten Y.K ise, "Para istemedim, gasp etmeye çalışmadım, tehdit ettim" dedi. C.Y. de "Ben kimseyi tehdit etmedim, para istemedim, ağacın dibinde bekliyordum, olayla ilgim yok" ifadelerini kullandı.

Mağdur kız ve şüphelilerin aynı mahalleden oldukları ve birbirlerini tanıdıkları belirtildi.

Mahkeme A.S.K ve Y.K'yı 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklarken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker C.Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. C.Y, teslim olacağı birliğinde adli kontrol prosedürü çerçevesinde imza verecek.

Yaşları 18'den küçük olan diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığında ifade işlemleri devam ediyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darp ettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer almış, harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler gözaltına alınmıştı.