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Ormandaki işkencede ifadeler ortaya çıktı!

Ormandaki işkencede ifadeler ortaya çıktı!

ANTALYA'da, tartıştıkları lise öğrencisi S.D. (18) adlı kızı ormanlık alana götürüp darp eden 4'ü kız, 6 kişiden 2'si tutuklandı. Mağdur kız ve şüphelilerin aynı mahalleden oldukları ve birbirlerini tanıdıkları belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 17:59 - Güncelleme: 04-02-2019 17:59

ANTALYA'da tartıştıkları genç kızı, götürdükleri ormanlık alanda darp ettikleri iddia edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı ormanlık alanında 18 yaşındaki S.D.'nin darp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.K, 23 yaşındaki Y.K ve 21 yaşındaki C.Y, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, tehdit, hürriyeti yoksun kılma ve yaralama' suçlarından Antalya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

Şüphelilerden A.S.K, ifadesinde, "Bana borcu vardı, onu istedim. Herhangi bir gasp amacım, yaralama amacım yoktu" dedi. S.D.'yi arkadaşıyla ilgili tehdit ettiğini belirten Y.K ise, "Para istemedim, gasp etmeye çalışmadım, tehdit ettim" dedi. C.Y. de "Ben kimseyi tehdit etmedim, para istemedim, ağacın dibinde bekliyordum, olayla ilgim yok" ifadelerini kullandı.

Mağdur kız ve şüphelilerin aynı mahalleden oldukları ve birbirlerini tanıdıkları belirtildi.

Mahkeme A.S.K ve Y.K'yı 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan tutuklarken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker C.Y'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. C.Y, teslim olacağı birliğinde adli kontrol prosedürü çerçevesinde imza verecek. 

Yaşları 18'den küçük olan diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığında ifade işlemleri devam ediyor. 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'da 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D'yi darp ettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer almış, harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler gözaltına alınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 19:04 işte adalet anlayışı bu orada kız cagıza neredeyse vurmayan kalmamış savcı görüntüler sosyal medyada görülünce sadece iki azgın a hapis vermiş adaletmi bu bikere oradakilerin hepsi ceza almalıydı nerede mazlumun hakkınerde adaletşimdi ben o savcıya hakaret etsem o azgın zanlılardan daha fazla ceza alırım belkide hapis verirler

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