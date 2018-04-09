Ormanda vahşi hayvanlarla büyümüştü! Son hali olay

Tippi Degre, 1990’da Fransız vahşi yaşam fotoğrafçıları Alain Degre ve Sylvie Robert’ın kızı olarak Namibya’da dünyaya geldi. 10 yaşına kadar ailesiyle birlikte Güney Afrika’nın uçsuz bucaksız doğal yaşam alanlarında, vahşi hayvanlar ve yerli kabilelerle beraber yaşadı.

Ormanda vahşi hayvanlarla büyümüştü! Son hali olay

Tippi Degre, 1990’da Fransız vahşi yaşam fotoğrafçıları Alain Degre ve Sylvie Robert’ın kızı olarak Namibya’da dünyaya geldi. 10 yaşına kadar ailesiyle birlikte Güney Afrika’nın uçsuz bucaksız doğal yaşam alanlarında, vahşi hayvanlar ve yerli kabilelerle beraber yaşadı. Abu’ adındaki fili kardeşi, ‘J&B’ adındaki leoparı da en iyi arkadaşı olarak kabul etti. Günlük dostları arasında babunlar, mirketler, devekuşları, yılanlar bulunuyordu. Onlardan hiç korkmadı çünkü bu ona hiç öğretilmedi.

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Ormanda vahşi hayvanlarla büyümüştü! Son hali olay

Zaten hayvanlar da korkutucu değillerdi. Yerli kabileler Tippi’yle vakit geçirmeye bayılıyorlardı. Bu küçücük, sarışın, beyaz tenli kız çocuğuna avlanmayı, çölde su bulmayı, kabile yaşamlarını öğrettiler. Tippi 10 yaşına geldiğinde ailesi, eğitimi için onu Fransa’ya geri götürmeye karar verdi.Orada ilkokula başlayan ‘ormanın çocuğu’ çok da şaşırtıcı olmayarak şehire ve getirdiği farklı sosyal dinamiklere uyum sağlayamadı.

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Ormanda vahşi hayvanlarla büyümüştü! Son hali olay

Fransız çocuklarla hiçbir ortak noktası yoktu. Tippi’nin içinde bulunduğu zor durumu fark eden ailesi onu okuldan aldı ve eğitimini evden tamamlaması için çalışmalara başladı.Bugün 27 yaşında olan ve Paris’te yaşayan Tippi sinema alanında tahsilini tamamladı. Bir Afrikalı olduğunu söyleyen Tippi Namibya pasaportu alıp doğal hayatı korumak için çalışmak istiyor.

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Ormanda vahşi hayvanlarla büyümüştü! Son hali olay

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