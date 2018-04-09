Ormanda vahşi hayvanlarla büyümüştü! Son hali olay

Tippi Degre, 1990’da Fransız vahşi yaşam fotoğrafçıları Alain Degre ve Sylvie Robert’ın kızı olarak Namibya’da dünyaya geldi. 10 yaşına kadar ailesiyle birlikte Güney Afrika’nın uçsuz bucaksız doğal yaşam alanlarında, vahşi hayvanlar ve yerli kabilelerle beraber yaşadı. Abu’ adındaki fili kardeşi, ‘J&B’ adındaki leoparı da en iyi arkadaşı olarak kabul etti. Günlük dostları arasında babunlar, mirketler, devekuşları, yılanlar bulunuyordu. Onlardan hiç korkmadı çünkü bu ona hiç öğretilmedi.