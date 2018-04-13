Ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğmuştu! Şaşırtan talep

ESKİŞEHİR'de aracına aldığı 17 yaşındaki kıza ormanlık alanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, karar duruşmasında tahliyesini isteyerek, "Pişmanım" dedi. Sanık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğmuştu! Şaşırtan talep

ESKİŞEHİR'de ormanlık alana götürdüğü Kader Kaya'yı (17) boğarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Metin Yılmaz (31), 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca Yılmaz'a 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 13 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi.

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Ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğmuştu! Şaşırtan talep

Olay, 28 Temmuz 2016 tarihinde Eskişehir kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Amatör fotomodellik yapan ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya iş görüşmesi yapmak için giden Kader Kaya'nın ormanlık alanda cesedi bulundu. Polis, cinayet şüphelisi olarak evli ve 2 çocuk babası Metin Yılmaz'ı gözaltına aldı. Kaya ile ilişkiye girmek için anlaştıklarını iddia eden Yılmaz, çıkan tartışmada genç kızı, iç çamaşırını ağzına sokarak öldürdüğünü söyledi.

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Ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğmuştu! Şaşırtan talep

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Metin Yılmaz'ın yargılanmasına, bugün Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün yapılan 13'üncü duruşmada, tutuklu sanık Metin Yılmaz, "Pişmanım. Lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum. Olay sırasında benim yanımda kimse yoktu. Yalnızdım" dedi.

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Ormanda tecavüz edip iç çamaşırıyla boğmuştu! Şaşırtan talep

Öldürülen Kader Kaya'nın babası Mehmet Kaya ise mahkeme heyetinden sanığın en ağır şekilde cezalandırmasını istedi. Anne Selver Kaya da "Ben çok acı çekiyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

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