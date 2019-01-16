Ormanda çıplak yaşamaya başladı o anları sansürsüz paylaştı!

Avustralya'da yaşayan sosyal medya fenomeni "Freelee the Banana Girl" modern yaşamdan sıkılıp ormanda yaşamaya karar verdi. Kendisi için bunun çok radikal bir karar olduğunu söyleyen Freelee the Banana Girl'in binlerce takipçisi var.
Güney Amerika ormanlarına giden ve buradan sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan genç kadının son paylaştığı fotoğraf takipçilerini ikiye böldü.
Makyaj yapmayı bıraktığını, artık giysi giymediğini söyleyen ve bu sayede mutluluğa ulaştığını söyleyen genç kadın güzellik anlayışının da değiştiğini söyledi.
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