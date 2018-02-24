Ormanda ağır yaralı olarak bulundu! Doktora ne oldu?

Doğa fotoğrafçılığı ile tanınan ve Aile Sağlığı Merkezi hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca ormanlık olanda darp edilmiş halde bulundu. Dövmesinden tanınabilinen doktorun hayati tehlikesi sürüyor.

Zonguldak'ta fotoğraf sanatçısı ve Merkez Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan doktor, sabah saatlerinde köy yolu yakınlarında darp edilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Twitter

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Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Örencik Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde darp edilmiş olarak yatan kişiyi gören bir vatandaş durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından yaralıyı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırdı. Twitter

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Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları inceleme sonucunda şahsın üstünde kimlik çıkmayınca kişinin kolundaki dövmeden yola çıkarak saldırıya uğrayan kişinin doğa fotoğrafçılığı ile tanınan ve Aile Sağlığı Merkezi hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca olduğu bilgisine ulaştı. Twitter

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