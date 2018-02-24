Ormanda ağır yaralı olarak bulundu! Doktora ne oldu?

Zonguldak'ta fotoğraf sanatçısı ve Merkez Acılık Aile Sağlığı Merkezi Hekimi olarak görev yapan doktor, sabah saatlerinde köy yolu yakınlarında darp edilmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan doktorun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Örencik Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yerde darp edilmiş olarak yatan kişiyi gören bir vatandaş durumu jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahelenin ardından yaralıyı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırdı.
Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları inceleme sonucunda şahsın üstünde kimlik çıkmayınca kişinin kolundaki dövmeden yola çıkarak saldırıya uğrayan kişinin doğa fotoğrafçılığı ile tanınan ve Aile Sağlığı Merkezi hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Koca olduğu bilgisine ulaştı.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilip ormanlık alana bırakıldığı öğrenilen Koca’nın sabah saatlerine kadar soğukla mücadele ettiği ortaya çıktı. Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, olayın ardında Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine gelerek tedavi altına alınan Dr. Hasan Koca’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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