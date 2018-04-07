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Orhan Gencebay'dan Kılıçdaroğlu'na tavsiye!

Orhan Gencebay'dan Kılıçdaroğlu'na tavsiye!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, sağlık sorunları nedeniyle Hatay'daki Mehmetçik'e moral ziyaretine katılamadığını belirterek, sanatçılara gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi. Sanatçıları eleştiren Kılıçdaroğlu'na cevap veren Gencebay, ''Orada sınırda sadece Cumhurbaşkanımız olmamalı muhalefet de orada olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada vatan söz konusudur. '' dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 12:05 - Güncelleme: 07-04-2018 12:05

Küçükçekmece Belediyesi Hayat Dergisi’ne verdiği röportajda sınıra giderek Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik'e moral veren sanatçıların haksız yere eleştirildiğini belirten Orhan Gencebay, kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gidemediğini söyledi. Gencebay, hakkındaki diğer iddialara da ‘iftira, kesinlikle inanmasınlar’ diyerek cevap verdi.

"MUHALEFET DE GİDEREK ASKERE DESTEK VERMELİ"
Kalp ritmi rahatsızlığından dolayı uçağa binemediğini kaydeden Gencebay, "Afrin bizim hayati konularımızdan bir tanesidir. Buna devletimiz karar vermiştir, vatanımız için müdahale gerekmiştir ve yapmıştır. Daha da gereken yapılacaktır. Bunların hepsi vatanımızı korumak ve adaleti yerine getirmek için yapılan hareketlerdir. Orada bizim aslanlarımız, yavrularımız, canlarımız var. Oraya tabii ki gidilecek. Vatanımıza, aslanlarımıza sahip çıkacağız. Orada sınırda sadece Cumhurbaşkanımız olmamalı herkes olmalı. Muhalefet de orada olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada vatan söz konusudur. Belki muhalefet de gidiyordur bilemiyorum. Burada söylenen sözler eleştiriler son derece yanlıştır, kabul etmiyorum. Birileri başka yere getirmek istiyor konuyu diye düşünüyorum. Süleyman Demirel’in dediği gibi gizli bir el bizi karıştırmaya çalışıyor. Oysaki bizler bir bütün olduğumuz zaman her şeyin üstesinden öyle kolay geliriz ki. Ancak ne olursa olsun biz bir bütünüz" diye konuştu.

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''İBRAHİM BEYİN DİLİ SÜRÇMÜŞ''
Geçtiğimiz gün İbrahim Tatlıses’in korktukları için gitmiyorlar söylemine açıklık getiren usta isim, “İbrahim Bey’in dili sürçmüş herhalde. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Afrin bizim anlarımızın olduğu yer, bizim askerimizin olduğu yer. Ben sağlık sorunları yüzünden gidemedim. Yıllar önce baypas ameliyatı oldum ve ritim bozukluğu var bende. Bahar aylarında da bu ritim bozukluğu yoğunlaşıyor ve uçağa binmem sakıncalı” dedi.

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"KENDİNİZİ KORUYUN GÖZÜNÜZÜ SEVEYİM"
Konuşma sırasında duygulanan Orhan Gencebay Afrin’de görev yapan Türk askerlerine ise şu mesajı yolladı:

"Kendinizi koruyun gözünüzü seveyim. Sizleri çok seviyoruz. Vatanımız için hayatınızı dahi vermek üzere oradasınız. Allah razı olsun. Biz de aynı gönüldeyiz, aynı duyarlılıktayız. Şu anda sizler bu görevi yapıyorsunuz Allah sizden razı olsun. Sizler bizim canlarımız, kanlarımız, yavrularımızsınız. Kendinize iyi bakın."

Orhan Gencebay askerler için bağlama da çaldı.

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"MESAM YARI DEVLET KURULUŞUDUR"
Orhan Gencebay MESAM’la alakalı hakkında çıkan iddialar için ise "MESAM öncelikle bir hizmet birimidir. Yasayla kurulmuştur ve Bakanlığımıza tabidir; onun denetimindedir. MESAM yarı devlet kuruluşudur bir yerde. Ama herkes bunu sıradan bir cemiyet, dernek gibi düşünüyor. Kültür Bakanımız uygun görürse yeni yönetim de atar kapatır da. Tabii ki kapatması söz konusu değil. Ama bunu herkesin bilmesi lazım. Bu konu tamamen MESAM’ın iyi yönetilmesiyle alakalıdır. Bu görev iyi yapılırsa ancak sanatçıların maddi ve manevi hakları alınır. Burada bunun varlığı eksik. Ben eksikleri söylediğim için patırtı oldu. MESAM’a kayyum değil, geçici yönetim atandı. Bakanlığımız MESAM daha iyi olsun diye çalışmaktadır" dedi.

"BENİM ALEVİLERE LAF ETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Orhan Gencebay sözlerini, "Bazı arkadaşlar iftira atmaya başladılar. Bu iftiralarda da birinci derecede ben hedeftim. Alevi-Sunni meselesine, etnikçiliğe falan getirdiler konuyu. Ben ise böyle bir şey nasıl olur diye şoklar içerisinde kaldım. Biz halk müziğini öğrenirken Alevi kültürüyle birlikte bize ait olan tüm kültürleri öğrendik. Alevi kültürü Türklüğün özünde var olan bir değerdir. Biz bunları bilerek, büyük saygıyla yaşadık. Herkese bunları öğrenmesini öneriyorum. Ben nasıl böyle bir şeyi olumsuz karşılarım. Aleviliğe bir laf etmem mümkün mü? İmkan ihtimal dahilinde değil. Bu bir iftiradır, kimse buna inanmasın. Bunu yapanlar son derece yanlış yapıyorlar, saygılı değiller. Art niyetli olanlar da var belki de içlerinde" diyerek sürdürdü.

Röportaj sonunda ise Küçükçekmece Belediyesi Basın Yayın Müdürü Murat Doğan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz adına Orhan Gencebay’ a teşekkür ederek hediye takdim etti.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kundemacı 07 Nisan 2018 12:22 2013 Yılı, Akil (Sözde) İnsanlar: KARADENİZ BÖLGESİ 1. BAŞKAN: YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ 2. BAŞKAN VEKİLİ: VEDAT BİLGİN 3. SEKRETER: FATMA BENLİ 4. ŞEMSİ BAYRAKTAR (TZOB) 5. KÜRŞAT BUMİN 6. ORAL ÇALIŞLAR 7. ORHAN GENCEBAY 8. YILDIRAY OĞUR 9. BENDEVİ PALANDÖKEN (TESK) Orhan Gencebay' ın bu vatanı e kadar düşündüğünün belgesi. Bunların hepsi aynı; haşhaşı, vatan hainleri.

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KİMDİR ?
Orhan Gencebay
ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür. Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir

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