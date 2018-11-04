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Orhan Gencebay: Zor günleri tüm dünya yaşıyor sadece biz değil!

Orhan Gencebay: Zor günleri tüm dünya yaşıyor sadece biz değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerinden biri olarak seçilen sanatçı Orhan Gencebay, verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 13:49 - Güncelleme: 04-11-2018 13:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerinden biri olarak seçilen sanatçı Orhan Gencebay, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Muhalefet partilerinin tepkisini çeken Gencebay, eleştirilere saygı duyduğunu belirtti.

İşte Gencebay'ın açıklamaları...
Bilinçli kişilerin bunu eleştirmesine saygı duyarım ama bir müzik adamı ve araştırmacı olarak, sanatın da gelinebilecek en üst noktalarına gelmiş biri olarak, müzik konusunda tartışılmaz biri olduğumu düşünüyorum. 70 küsur kişi bu kurulların içinde, hepsi kendi konularında uzman. Ben de kendi alanımda emek veren biri olarak seçilmişim. Beni böyle kutsal bir göreve layık görenlere teşekkür ediyorum.

Fikirlerimizi sunacağız son karar Cumhurbaşkanı'nın olacak
Fikirlerimizi ortaya koyacağız. Biz alanımızda dokuz kişiyiz. Hülya (Koçyiğit) Hanım sinemayı temsil ediyor mesela, ben müzik… Her ne kadar ihtisas alanlarımız farklı da olsa genel kültürlerimiz, görüşlerimiz var. Uzmanına teslim etmek lazım son sözü. Kültür ve sanatla ilgili ne fikrimiz varsa Cumhurbaşkanı’mıza sunacağız. Son karar tabii ki sayın Cumhurbaşkanı’nın olacak.

11 bin lira maaş alınacak mı?
Kuruldakilerin 11 bin lira maaş alacağı hakkında konuşan Gencebay, "Ben varlıklı bir insanım. Benim için böyle bir şey söz konusu dahi değil. Bunu dile getirmek bile bana onur kırıcı geliyor. Ben orada maaş almak için değil ülkeme yararlı olmak için varım. Bu maaşa ihtiyacım da yok! Bu görev kutsal, parayla ölçülemez." dedi.

Cumhurbaşkanı çok önemli bir görev başardı
Ben ülkesini seven, parti ve particilik değil, devletini koruyan bir anlayıştayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla, ülkesine sahip çıkışıyla son derece önemli bir görevi başardığını ve her Türk vatandaşı gibi Türkiye sevdalısı olduğunu düşünüyorum. Ben siyasetçi değilim. "Sanatçı muhalif olmalı" diye bir söylem var. Sanatçı kesinlikle muhalif değildir. Sanat, siyaset yapmaz.

Zor günleri tüm dünya yaşıyor!
Belki zor günler yaşıyoruz ama bunu sadece biz değil, tüm dünya yaşıyor. Ben her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Biz çok güçlü ve büyük bir milletiz. Ülkemiz çok iyi yerlere gelmiştir ve daha da gelecek. Bunun tersini kimse söyleyemez. Büyük girişimler yaşanıyor. Bunları göz ardı edemeyiz. Zaten amaç büyük Türkiye değil mi?

Şu anda da  'Batsın bu dünya' diyor musunuz?
- Demiyorum, demem de. Şimdi öyle bir ortam yok. O zaman çok kötü bir ortam vardı, ülkemin daha iyi olması için eleştirilerimi yaptım. Rabbim bir daha öyle ortamlar göstermesin bize. Ben de öyle beste yapmayayım bir daha. O zamanlar sağcı- solcu bir mahalleden geçemezdi. Beş kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor. 

Reklam filmi olay olmuştu
Bir deodorant reklamında oynayan Orhan Gencebay, "Güzel bir reklam o. Temizlik imandan gelir. İnsanlar kendilerini temiz tutmalılar. O reklam da bunu anlatıyor. Bunun neresi kötü? Pişman değilim. Keyifli bir reklam oldu. Beni güvenilir bulup seçmeleri de ayrı bir incelik. Türkiye’de son dönemde yapılan en iyi reklam olduğu kabul edilmiş. Mutlu oldum." şeklinde konuştu.

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