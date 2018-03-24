Orhan Gencebay isyan etti: Ölürüm daha iyi!

Son günlerde MESAM'da yaşanan Kültür Bakanlığı müdahalesi gözlerin müzisyenlere çevrilmesine neden oldu. Müzik dünyasının Orhan Baba'sı, Orhan Gencebay, Hakan Çelik'in sorularını yanıtladığı CNN TÜRK Hafta Sonu programında, kendisiyle ilgili iddiaları yanıtladı..

MESAM Başkanlığı döneminde, Alevi sanatçıların hakkını korumadığı iddia edilen Gencebay, bu suçlamaya çok sert tepki gösterdi ve "İki mezhep arasında çıkartılmaya çalışılan ayrıştırmaya alet olacağıma ölürüm daha iyi" dedi.

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