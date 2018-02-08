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Orhan Çiftçi kimdir nereli Kırklareli Valisi görüntülerinde ne var?

Orhan Çiftçi kimdir nereli Kırklareli Valisi görüntülerinde ne var?

KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi evli sevgilisini dövmekle suçlanıyor. Peki Vali Orhan Çiftçi kimdir ve nerelidir, eşi Ayşe Çiftçi ve çocuklarının bundan haberi var mı? Aslen Erzincan Kemahlı olan Orhan Çiftçi'nin şoke eden video görüntülerinde neler var?

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 13:07 - Güncelleme: 08-02-2018 13:07

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi video görüntüleri ile sarsıntı yarattı. Kaymakam olduğu dönemde Orhan Çiftçi evli sevgilisi ile yasak ilişki yaşamış, ayrılmak isteyince de skandal bir olaya imza atmış. Peki Vali Orhan Çiftçi kimdir ve aslen nerelidir, eşi Ayşe Çiftçi ve çocukları hakkında bilgiler.

Orhan Çifti aslen Kemahlı. 1966 yılında Erzincan-Kemah'ta dünyaya gelen Orhan Çiftçi, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanan Orhan Çiftçi Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Kayseri-Sarıoğlan ve Bartın-Ulus ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunan Orhan Çiftçi,
Denizli-Baklan Kaymakamlığı, Iğdır-Tuzluca Kaymakamlığı, Elazığ-Baskil Kaymakamlığı, Erzurum-Hınıs Kaymakamlığı, Malatya Vali Yardımcılığı, Sakarya-Ferizli Kaymakamlığı, Bursa-Mudanya Kaymakamlığı ve İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

21.06.2017 tarihinde “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Vali Orhan Çiftçi'nin başı Mudanya Kaymakamlığı dönemindeki olay sebebiyle dertte.

ORHAN ÇİFTÇİ KİMDİR EŞİ VE ÇOCUKLARI : Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi olay olduğu dönemde Mudanya'da kaymakamlık yapıyordu. Evli olan vali Orhan Çiftçi'nin eşinin ismi Ayşe Çiftçi. Orhan Çiftçi ve karısı Ayşe Çiftçi'nin üç çocukları bulunuyor.

Vali Orhan Çiftçi'nin eşi muhafazakar bir profil çizerken sevgilisi Meltem Ö'nün ise başı açık.

52 yaşındaki Vali Orhan Çiftçi 48 yaşındami Meltem Ö ile 2014 yılında Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde yasak ilişkiye giriyor. Vali gibi sevgilisi Meltem Ö. de evli.

Orhan Çiftçi ve Meltem Ö'nün ilişkisi 2016 yılı ortalarına kadar sürdü. Bağcılar Kaymakamı olarak atanan Çiftçi, Meltem Ö.’ye, kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Meltem Ö., kabul etmedi.

Geçen yıl, 8 Mayıs’ta Çiftçi ve Ö. Bursa ile Mudanya arasında yer alan Bademli’de bir mağazanın önünde buluşmak için anlaştılar. Ancak Çiftçi, yalnız değildi. Çiftçinin arabasına eşlik eden bir araçtan inen bir kişi Meltem Ö.’ye saldırdı. Olay yerindeki kamera kayıtlarına Ö.’nün, bir kişi tarafından çenesinin altından yumrukla vurularak darp edildiği yansıdı. O sırada Çiftçi de otomobilden çıkarak arbedeyi izledi. Çiftçi ile birlikte gelen kişiler Ö.’yü de otomobile bindirerek Bademli-Bursa arasında bulunan Balat ormanlık alanına doğru yöneldi.

Meltem Ö. başmüfettişe verdiği ifadesinde cep telefonuna el konulduğunu, yol boyunca darp edildiğini anlattı: “Ormana giderken ben arka koltuktaydım. Yanımda Orhan Çiftçi vardı. Yol boyunca beni darp etti. Ormanlık alanda beni arabaya kilitlediler. Arabaya her binen beni tehdit ediyor ve şiddet uyguluyordu. Kimi saçımı çekiyor, kimi bana vuruyordu.” Ö., kurtulduktan sonra direkt evine gitti. 9 Mayıs sabahı devlet hastanesine giderek darp raporu aldı. Aynı gün Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Gasp Büro Amirliği ekipleri yanlarına Ö.’yü de alarak olayın geçtiği bölgelerde inceleme yaptı. Ormanlık alanda taş ustası olarak çalışan olayın tanığı Ç.A. da ifadesinde şunları anlattı: “Şantiyede oturduğum sırada bir kadının bağırma seslerini duydum. Fakat ben kapıyı açıp dışarıya bakmadım. Duyduğum kadarı ile kadın şahıs ‘Yalvarırım beni bırakın. Telefonumu verin’ diye bağırıyordu. Arabaya vurma, yumruklama sesleri geliyordu.

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yürüttüğü inceleme tamamlandı. Hazırlanan rapor İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Raporda, Vali Çiftçi hakkında soruşturmaya izin verilmesi yönünde görüş belirtildi. İçişleri bakanlığı da soruşturma izni verdi.

AYAKKABISININ ALTINI ÖPTÜRDÜ:

Ö., kendisini alıkoyan kişilerden kurtulmak için dakikalarca bağırdığını anlattı: “Ben direksiyonda, Orhan Çiftçi yanımda iken, ‘Telefonunu bir şartla veririm’ dedi ve ayakkabılarını yüzüme doğru uzatarak ‘Öpeceksin’ dedi. Öpmek istemeyip sol tarafa doğru dönünce, bir ayağı ile yüzüme vurdu. Sonra iki ayakkabısının da altını öptüm. Ondan sonra ‘gidebilirsin’ dedi.”

Vali Orhan Çiftçi'nin şok görüntüleri! Evli sevgilisini ormana...Vali Orhan Çiftçi'nin şok görüntüleri! Evli sevgilisini ormana...Vali Orhan Çiftçi'nin şok görüntüleri! Evli sevgilisini ormana...Vali Orhan Çiftçi'nin şok görüntüleri! Evli sevgilisini ormana...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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