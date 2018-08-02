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Orgeneral Rütbesine terfi ettirilen İsmail Metin Temel kimdir?

Orgeneral Rütbesine terfi ettirilen İsmail Metin Temel kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral görevinden Orgeneralliğe, terfi ettirilen İsmail Metin Temel, kimdir? İşte Merak edilen komutan hakkında bazı bilgiler.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 18:36 - Güncelleme: 02-08-2018 18:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında İkinci Ordu Komutanı Korgeneral görevinden Orgeneralliğe, terfi ettirilen İsmail Metin Temel, kimdir? İşte İsmail Metin Temel hakkındaki bilgiler...

İSMAİL METİN TEMEL KİMDİR?

İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.

Darbecilerle TSK'da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü'nde görevli 8 kişilik suikast timi, 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti.

8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü. Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.

İsmail Metin Temel Yüksek Askeri Şuara kararları sonrasında Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilmiştir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • kundemacı 02 Ağustos 2018 20:01 Bir iki yalakalandın mı menbiç i dolanır gelirsin.

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