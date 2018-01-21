Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Hatay'a gitti.
Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.
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