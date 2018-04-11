Orgeneral Hulusi Akar İHA'ları fabrikada inceledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu'da 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı birlikleri ve İHA'ların üretildiği tesislerde incelemelerde bulundu.

Orgeneral Hulusi Akar İHA'ları fabrikada inceledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu'da 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı birlikleri ve İHA'ların üretildiği tesislerde incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile İstanbul ve Çorlu'ya ziyaret gerçekleştirdi.

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Orgeneral Hulusi Akar İHA'ları fabrikada inceledi

Akar, 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı birlikleri denetledi, incelemeler yaptı. İstanbul ve Çorlu'daki birliklerin ziyaretinden sonra Akar; Kuvvet Komutanları ile birlikte Bayraktar insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisleri de ziyaret etti. Daha sonra Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Hulusi Akar birlikte İHA'ların üretimlerini inceledi.

24
Orgeneral Hulusi Akar İHA'ları fabrikada inceledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu'da 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı birlikleri ve İHA'ların üretildiği tesislerde incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile İstanbul ve Çorlu'ya ziyaret gerçekleştirdi.

34
Orgeneral Hulusi Akar İHA'ları fabrikada inceledi

Akar, 1’inci Ordu Komutanlığına bağlı birlikleri denetledi, incelemeler yaptı. İstanbul ve Çorlu'daki birliklerin ziyaretinden sonra Akar; Kuvvet Komutanları ile birlikte Bayraktar insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü tesisleri de ziyaret etti. Daha sonra Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile Hulusi Akar birlikte İHA'ların üretimlerini inceledi.

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