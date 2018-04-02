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Orgeneral Güler müdahil oldu Akın Öztürk cevap verdi

Orgeneral Güler müdahil oldu Akın Öztürk cevap verdi

Genelkurmay Çatı Davası'nda Kara Kuvvetleriz Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in müdahillik talebi kabul edildi. Darbenin 1 numarası eski Orgeneral Akın Öztürk, Yaşar Güler'in "bana yalvardı" iddasını yalanladı...

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 13:25 - Güncelleme: 02-04-2018 13:25

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasının görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in davaya müdahillik talebini kabul etti. Güler'in "Bizimle gelmek için yalvardı" dediği eski Orgeneral Akın Öztürk ise komutanları kendisinin kurtardığını iddia edip, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na birlikte gittiklerini belirterek, "Yalvarmam söz konusu değildir" diye konuştu.

İTİRAFÇI BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, örgütlü suçlar bilgi bankasından yapılan aramada sanıklar Abdurrahman Aydoğan ve Abdülvahap Berke hakkında Ö.M'nin beyanlarda bulunduğunu, sanıklar Emre Karslı ve Ertan Özmen hakkında da itirafçı beyanları olduğunu ifade ederek, beyanların dava dosyasına eklendiğini açıkladı.

GÜLER'İN MÜDAHİLLİĞİ KABUL EDİLDİ: Daha sonra Başkan Dik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in müşteki sıfatıyla mahkemeye verdikleri beyanları hatırlatarak Güler'in sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya müdahillik talebinde bulunduğunu ifade etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, "suçtan doğrudan zarar görmesi ihtimaline binaen" Orgeneral Güler'in davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi. Mahkeme, Genelkurmay Başkanı Akar'ın davaya müdahillik talebini 13 Şubat'ta görülen celsede kabul etmişti.

AKIN ÖZTÜRK: YALVARMAM SÖZ KONUSU DEĞİL: Daha sonra Güler'in ifadelerinde adı geçen sanık eski orgeneral Akın Öztürk söz alarak beyanlarda bulundu. Akıncı Üssü'nde Güler'in rehin tutulduğu yere gelerek ellerini çözdüğünü aktaran Öztürk, daha sonra da rehin tutulan diğer komutanları kurtarmak için faaliyette bulunduğunu iddia etti. Öztürk, Güler'den sonra emekli Orgeneral Abidin Ünal'ı da kurtardığını, daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na birlikte gittiklerini belirterek, "Yalvarmam söz konusu değildir." diye konuştu.

YAŞAR GÜLER NE DEMİŞTİ?: Güler, beyanlarında Akın Öztürk ile ilgili "Akın Öztürk gelerek, televizyonda arandığını söylediklerini, haberim olup olmadığını sordu. Haberim olmadığını bildirdim. Bir süre sonra Akın Öztürk tekrar geldi, oradakilerin teslim olmaya karar verdiklerini söyledi. Saat 18.00 sıralarında Yıldırım Güvenç ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığından bir ekip geldi, beni aldılar. Bu esnada Akın Öztürk yalvararak, 'Ben de sizinle geleyim' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

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