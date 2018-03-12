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Orgeneral Akar'dan flaş Afrin açıklaması...

Orgeneral Akar'dan flaş Afrin açıklaması...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması... Akar son dakika açıklamasında, "Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor" dedi...

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 14:17 - Güncelleme: 12-03-2018 14:59

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, 52. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili flaş açıklamalar yaptı... Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na katılan Akar, incelemelerde bulundu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek" diyen Orgeneral Akar, şöyle devam etti: "Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor."

Orgeneral Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezindeki, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) - 2018 fuarına katıldı, fuardaki Türk firmalarının stantlarını gezdi. Açılış töreni öncesi AA ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak için Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekatın başarıyla devam ettiğini belirtti. 

EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ VE ÖZELLİĞİMİZ: Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınırken sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, sivil hassasiyetinin, Türk ordusunun en önemli özellikleri arasında olduğunu vurguladı. 

TERÖR ÖRGÜTÜ MANİPÜLASYON YAPMAYA ÇALIŞIYOR: Çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki sivil hassasiyetinin Zeytin Dalı Harekatı'nda da sürdüğüne işaret eden Akar, "Terör örgütü bu konuda manipülasyon yapmaya çalışıyor. Belli bir kesim bunlara inanıyor ama bu konudaki hassasiyetimiz herkes tarafından biliniyor." diye konuştu.

DİNİ VE TARİHİ ESERLERE DOKUNULMADI: Harekatın başlangıcından itibaren özellikle harekat alanındaki dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılarla kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin, TSK unsurlarının hedefleri arasında yer almadığını belirten Akar, çevreye de zarar verilmediğini dile getirdi. 

60 TERÖRİST TESLİM ALINDI: Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 60 civarında teröristin teslim alındığını, bunlardan yaralı olanların tedavi edildiğine değinerek, "Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyetini göstermesi açısından önem taşıyor." ifadesini kullandı.

PKK İLE BİRLİKTE DEAŞ DA TEMİZLENİYOR: Harekat kapsamında ele geçirilen ve teröristlerden arındırılan bölgelerde Kızılay ve AFAD ile koordineli olarak insani yardım faaliyetleri yürütüldüğüne dikkati çeken Akar, şunları kaydetti: "Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ'lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK'nın arasına katılıyor." 

Afrin'de yerli üretim mühimmat kullanmaya başlanacak...Afrin'de yerli üretim mühimmat kullanmaya başlanacak...Afrin'de yerli üretim mühimmat kullanmaya başlanacak...Afrin'de yerli üretim mühimmat kullanmaya başlanacak...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Vk 12 Mart 2018 15:15 Evet tarih kahramanları yazacak kaçan korkakları değil

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