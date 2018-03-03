  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Orgeneral Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Orgeneral Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak' dedi

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-03-2018 21:29 - Güncelleme: 03-03-2018 00:29

Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizle ilgili yaptığı açıklamada, 'Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak' ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek.

"MUTLAKA HÜSRANA UĞRATILACAKLAR"

Teröristlerle, bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak.

"DİĞER ÜLKELERE DE ÖRNEK OLACAK"

Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor.

Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor.'' ifadesini kullandı.

Afrin'de terör mevzileri bombalanıyorAfrin'de terör mevzileri bombalanıyorAfrin'de terör mevzileri bombalanıyorAfrin'de terör mevzileri bombalanıyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Orgeneral Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 03 Mart 2018 02:19 “Allah’ın bütün vasıflarını üzerine toplamış lider” ifadesine bile tepki vermemişti kumandan.O gazla “Şam’a girip, Mehdi’nin ordusu ile Kudüs’ü alacak anlaşılan.”

    CEVAP YAZ 2 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar (1952, Kayseri), Türk asker ve 29. ve mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır. 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 yılında da Piyade Okulu'nu tamamladı. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesin

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro