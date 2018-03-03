Orgeneral Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizle ilgili yaptığı açıklamada, 'Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak' ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek.

"MUTLAKA HÜSRANA UĞRATILACAKLAR"

Teröristlerle, bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak.

"DİĞER ÜLKELERE DE ÖRNEK OLACAK"

Harekat esnasında tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra ediliyor.

Harekat bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor. Sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor.'' ifadesini kullandı.

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