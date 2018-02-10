Orgeneral Akar: Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz

Bölgedeki komutanlardan, yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Akar, bu konuda gerekli direktifleri verdi. Daha sonra beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Ege Bölgesi'ne geçen Akar, HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını denetledi. Orgeneral Akar, bölgedeki komutanlardan, birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Ege Ordu Komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulundu. İnceleme ve denetlemeleri sırasında bir konuşma yapan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele harekatına azim ve kararlılıkla devam edildiğini bildirdi. Zeytin Dalı Harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü belirten Akar, şunları söyledi: