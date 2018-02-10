Orgeneral Akar: Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, kritik bölgelerde denetim ve incelemelerde bulundu. Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." mesajı verdi.

Orgeneral Akar: Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Suriye'nin kuzeyinde harekata katılan kara ve hava kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetledi.


110
Orgeneral Akar: Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz

Bölgedeki komutanlardan, yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Akar, bu konuda gerekli direktifleri verdi. Daha sonra beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Ege Bölgesi'ne geçen Akar, HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını denetledi. Orgeneral Akar, bölgedeki komutanlardan, birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

210
Orgeneral Akar: Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz

Ardından İzmir'e geçen Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi'ndeki Modern Tespit, Teşhis ve Komuta Kontrol Sistemleri vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı. Akar, burada da birlik komutanlarıyla görüştü.

310
Orgeneral Akar: Hem Afrin'i hem de Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Ege Ordu Komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulundu. İnceleme ve denetlemeleri sırasında bir konuşma yapan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele harekatına azim ve kararlılıkla devam edildiğini bildirdi. Zeytin Dalı Harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü belirten Akar, şunları söyledi:

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat