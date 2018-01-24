Orgeneral Akar: Döktükleri kanın hesabını verecekler

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akar ziyarette Afşin operasyonu ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor." dedi.

Orgeneral Akar, şöyle devam etti: "DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler."

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