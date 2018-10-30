Organize İşler'in Lerzan'ı Ezgi Mola gönlünü bakın kime kaptırdı!

Organize İşler filminin Lerzan Berrak'ı Ezgi Mola aradığı aşkı sonunda buldu! Geçtiğimiz günlerde adı evli ve 10 yıllık arkadaşı olan Levent İntepe ile anılan ancak iddiaları kesin bir dille yalanlayan Mola, gönlünü bir işletmeciye kaptırdı.

Organize İşler'in Lerzan'ı Ezgi Mola gönlünü bakın kime kaptırdı!

Güzel oyuncu Ezgi Mola, sonunda beyaz atlı prensini buldu. Hayatında uzun süredir kimse olmayan 35 yaşındaki oyuncu, magazin kulislerindeki söylentilere göre gönlünü işletmeci Mustafa Aksakallı'ya kaptırdı.

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Organize İşler'in Lerzan'ı Ezgi Mola gönlünü bakın kime kaptırdı!

İddiaya göre çok yakın iki arkadaş olan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın dostluğu kısa süre önce aşka dönüştü. ikili, güzel haberi şimdilik gizlese de aşk bombası önceki gün patladı.

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Organize İşler'in Lerzan'ı Ezgi Mola gönlünü bakın kime kaptırdı!

NAZAR KORKUSU SARDI: Birbirlerini takip eden ve paylaşımlarını da beğeni yağmuruna tutan ikiliden Ezgi Mola'nın yakın çevresine "Uzun süredir aradığım aşk, meğer çok yakınımdaymış. Nazar korkusu yüzünden şimdilik ilişkimizi saklamak en iyisi" dediği öğrenildi.

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Organize İşler'in Lerzan'ı Ezgi Mola gönlünü bakın kime kaptırdı!

Bu arada Ezgi Mola'nın adı, geçtiğimiz günlerde ses teknisyeni Levent İntepe ile anılmıştı. Oyuncu da "Evli barklı insanla ne işim olur? Allah korusun" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı. (Takvim)

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