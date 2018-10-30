Organize İşler'in Lerzan'ı Ezgi Mola gönlünü bakın kime kaptırdı!

Güzel oyuncu Ezgi Mola, sonunda beyaz atlı prensini buldu. Hayatında uzun süredir kimse olmayan 35 yaşındaki oyuncu, magazin kulislerindeki söylentilere göre gönlünü işletmeci Mustafa Aksakallı'ya kaptırdı.
İddiaya göre çok yakın iki arkadaş olan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın dostluğu kısa süre önce aşka dönüştü. ikili, güzel haberi şimdilik gizlese de aşk bombası önceki gün patladı.
NAZAR KORKUSU SARDI: Birbirlerini takip eden ve paylaşımlarını da beğeni yağmuruna tutan ikiliden Ezgi Mola'nın yakın çevresine "Uzun süredir aradığım aşk, meğer çok yakınımdaymış. Nazar korkusu yüzünden şimdilik ilişkimizi saklamak en iyisi" dediği öğrenildi.
Bu arada Ezgi Mola'nın adı, geçtiğimiz günlerde ses teknisyeni Levent İntepe ile anılmıştı. Oyuncu da "Evli barklı insanla ne işim olur? Allah korusun" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı. (Takvim)
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