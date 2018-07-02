Organize İşler setinde şok kaza! Ağır yaralandı

Merakla beklenilen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın önceki gün gerçekleşen çekimlerinde talihsiz bir olay yaşandı. Okan Çabalar’ın dublörü camdan atlama sahnesinde yere düşerek ağır yaralandı.

Organize İşler setinde şok kaza! Ağır yaralandı

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat’ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde büyük bir talihsizlik yaşadı. Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar’ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı.

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Organize İşler setinde şok kaza! Ağır yaralandı

BAŞI YARILDI BİLEĞİNDE KESİKLER OLUŞTU: Başı yarılıp, bileklerinde kesikler oluşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Çekimler kaldığı yerden devam ederken, Kıvanç Tatlıtuğ’un yerde kan izlerini görmesiyle büyük üzüntü yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Çekimlere çevre halkı da ilgi gösterirken, Kıvanç Tatlıtuğ’un korumalarının yanı sıra set çalışanları adeta etten duvar ördü.

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Organize İşler setinde şok kaza! Ağır yaralandı

Tatlıtuğ’un da çekimler esnasında dublörünün hazırda bekletilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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Organize İşler setinde şok kaza! Ağır yaralandı

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