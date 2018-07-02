Organize İşler setinde şok kaza! Ağır yaralandı

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Balat’ta büyük bir çekim alanı hazırlayan film ekibi, Balat çekimlerinin ilk gününde büyük bir talihsizlik yaşadı. Aksiyon dolu gerçekleşen çekimlerde Okan Çabalar’ın camdan atlama sahnesinde dublör kullanılırken, dublörün ağır şekilde yaralanmasıyla sette panik dolu anlar yaşandı.

