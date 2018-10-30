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Organ nakli düzenlemesi yakınlık derecesine göre yıl şartı

Organ nakli düzenlemesi yakınlık derecesine göre yıl şartı

Sağlık alanında yapılacak 43 maddelik yasa teklisi hazır, perşembe günü yasa tasarısı Meclis'e sunulacak. Yasa tasarısında en dikkat çekenlerden biri de organ nakli düzenlemesi oldu. Peki organ nakli kimlere ve hangi şartlarda yapılacak, kimlerden, ailenin hangi fertlerinden organ nakli yapılabilecek?

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 14:10 - Güncelleme: 30-10-2018 14:10

Sağlık alanında çok kritik ve köklü değişimlerin olduğu 43 maddelik yasa tasarısı tamamlandı ve perşembe günü onay için Meclis'e sunulacak. Yasa tasarısı maddelerinden en dikkat çekenlerden birisi de organ nakli düzenlemesi oldu. Peki 18. maddeye göre organ nakli nasıl yapılacak, kimlere organ nakli yapılacak ve aile fertlerinin yakınlık derecesi ne olacak? İşte 18. maddenin tüm detayları...

MADDE 18- Halkımızın inançları, değer yargıları ve sosyo kültürü muvacehesinde üremeye yardımcı tedavi işlemleri kapsamında uygulanabilen donasyon, üreme hücreleri ve embriyonun başkalarında kullanılması, taşıyıcı annelik gibi işlemlere izin verilmemekteydi. Ancak son yıllarda bu alanda kamuoyuna yansıyan ihlaller, meselenin mahiyeti ve ehemmiyeti, bu konuda kanuni düzenleme yapılması zaruretini ortaya çıkarmıştır. 2238 sayılı Organ ve Doku Alinması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanununa eklenen ek maddeler ile, üremeye yardımcı tedavi uygulamalarına ilişkin kurallar ve yasaklar

Organ naklinin; alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabileceği; bunların dışında kalan canlıdan organ nakillerinin Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonlarının etik açıdan değerlendirmesiyle gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

- Tabiplerin ve diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından her seferinden izin almaları zorunluluk olmaktan çıkarılıyor. 

- Sağlık Bakanlığından izin almadan sağlık beyanı ile televizyon kanallarında ürün veya ilaç satışı yapmak isteyenlere 300 bin liraya kadar para cezası verilecek. 

- İçme suyuyla ilgili Sağlık Bakanlığına denetleme yetkisinin yanına yaptırım uygulama yetkisi veriliyor." 


44 maddelik yasa tasarısının PDF halindeki tam metnine buradan ulaşabilirsiniz

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