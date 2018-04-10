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Org. Akar: Akdeniz ve Ege'de oldu bittiye izin vermeyiz

Org. Akar: Akdeniz ve Ege'de oldu bittiye izin vermeyiz

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldu-bittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alındı, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecek." ifadelerine yer verdi

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 21:47 - Güncelleme: 10-04-2018 21:47

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldu bittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır." dedi.

Orgeneral Akar, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor." dedi.

'SİVİLLERİN CAN VE MAL EMNİYETİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAKTADIR'

Akar, TSK'nın faaliyetlerine ilişkin, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Nisan 2018 22:40 Allah Kitap askina abd ile rusya resmen savasa girecekler bizimkiler cikmis oldu bitttiye getirmeyecegiz. Biz nato uyesiyiz ve abd savasa girerse mecburen abd uaninda yer alacaz yada natodan cikacagiz; bu kadar basit

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