Ordu'yu sel vurdu, denizde fındık adası oluştu...

Karadeniz sel felaketi yaşadı. En büyük zararı Ordu gördü. Ordu'nun Ünye ilçesinde Cevizdere Deresi'nin su seviyesinin yükselip taşması üzerine Karadeniz Sahil Yolu tedbir amacı ile kapatıldı. Fındıkta ise büyük kayıp yaşandı. Tonlarca fındık denize aktı. Öyle ki denizde bir fındık adası oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bilgi aldı, "Yaralar sarılacak" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kısa sürede bölgeye geldi, "Zararlar karşılanacak" dedi. Yine bölgede olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız" diye konuştu. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ordu'da bugün de yağışların süreceğini söyledi.