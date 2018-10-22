Ordu'dan muhteşem manzaralar...Cezbeden doğal güzellik

Taşıdığı doğal kaynak ve rekreasyon değerlerinin yüksek olması nedeniyle 2009 yılında Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen Ulugöl, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gezi programlarında yer alıyor.

Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 20 metre derinliğindeki Ulugöl, Karadeniz'de doğal yapısıyla yeşille mavinin birleştiği alanların başında geliyor. Ulugöl, sonbaharda doğa renkleriyle kartpostallık görüntüler sunuyor. Bir krater gölü olan ve sonbaharın renklerini üzerinde barındıran Ulugöl’ü ziyaret eden doğaseverler, muhteşem güzelliği fotoğraflamak için adeta yarışıyor.



