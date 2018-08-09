Ordu'daki sel felaketiyle ilgili Fuat Oktay'dan flaş açıklama!

Sel felaketinin yaşandığı Ordu'dan son durum hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, can kaybı olmadığını, maddi hasarın da medyada yer aldığı kadar büyük olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'da yaşanan felakete ilişkin açıklama yapıyor. Oktay'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sıkıntı yaşayan bölgelerimiz ve vatandaşlarımızla devletimizin tüm birimlerimiz olayları yakinen takip ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız da yakinen takip etti. Şu an itibariyle durum şudur. Hamd olsun bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da çok yüksek gibi gösterilse de çok yüksek değil. Bunu da atlatacağız. Devletimizin tüm birimleri iş başında. Ulaştırma Bakanlığımız hızla çalışıyor. Yıkılan bu köprüleri yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir. İlk andan beri yanlarındaydık, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır.