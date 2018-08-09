Ordu'da sel afete dönüştü 8 köprü yıkıldı

Ordu'da etkili olan sağanak yağmur ilçelerde sele dönüştü. En ağır hasar ise Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde meydana geldi.

Ordu'da sel afete dönüştü 8 köprü yıkıldı

Ordu'da önceki gün başlayan ve dün de etkili olan sağanak yağmur ilçelerde sele dönüştü. En ağır hasar ise Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde meydana geldi. Ünye'de kısmen çöken köprü nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı, bölgede toplam 8 köprü yıkıldı.

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Ordu'da sel afete dönüştü 8 köprü yıkıldı

Selde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılırken, bir fabrikada mahsur 165 işçi ise helikopterlerle kurtarıldı.Samsun-Ordu Karayolu'nda araç geçişleri tek şeritten verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali ve Belediye Başkanı'nı arayarak bilgi aldı. İncelemelerde bulunmak üzere Ordu'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afette zarar görenlerin kayıplarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladılar.

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Ordu'da sel afete dönüştü 8 köprü yıkıldı

Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yaralanan 5 kişi mahsur kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonrasında vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. 5 kişi ekipler tarafından Ünye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ordu'da sel afete dönüştü 8 köprü yıkıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Oktay, sel felaketinin yarattığı tahribat ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Oktay, "Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız" dedi.

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