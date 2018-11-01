  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ordu'da korkunç şüphe 1 kişi öldü 3 kişi hastanede!

Ordu'da korkunç şüphe 1 kişi öldü 3 kişi hastanede!

Ordu'nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde zehirlenerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Olayda zehirlenen diğer 3 kişinin tedavileri sürerken yakınları, yemeklerine zehir atılmış olabileceğini iddia etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 19:04 - Güncelleme: 01-11-2018 19:04

Samsun’dan kendi memleketleri olan Ordu’nun Akkuş ilçesindeki evlerine gelen Varlı ailesi hafta sonu fındık bahçesinde çalıştı. İki gün önce de ev yanında bulunan fındık bahçesinde çalışan aile, öğle vakti eve gelip yemek yemeye başladıkları sırada Şinasi Varlı (16) rahatsızlandı. Tedirgin olan aile hemen 112'ye haber verdi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri tahmin edilen aile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi edilirken, Şinasi Varlı hastaneye varmadan hayatını kaybetti.

Bugün cenazesi olan Varlı ailesinin yakınlarından Aydın Varlı, "Bu aile gariban bir aile. Geçen yıl Ağustos ayında burada bir cinayet oldu. Faili olarak dayımı gösterdiler. Yani Şinasi’nin babasını. Ortada hiçbir delil yok ancak mahkeme devam ediyor, kesinlik kazanmadı. Karşı taraftan şüpheleniyoruz. Adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz. Burada bu ilk değil. Bu aileye çok işkence yapıldı ancak sonuç alamadılar" dedi.

"YEMEKLERİNE KATILAN ÇOK ETKİLİ BİR ZEHİR"

Varlı ailesinin yakınlarından Gülbahar Günaydın ise olayın kesinlikle yemeklerine katılan çok etkili bir zehirden kaynaklandığını ileri sürerek, "Bu aileyi yok etmeye çalıştılar ama olmadı. Biz bir an önce devlet yetkililerinin bu olaya el atmasını ve derinden araştırılmasını istiyoruz. Şu anda Samsun'da hastanede yatan üç kişi daha var. Onların durumu da ağır" diye konuştu.

"SORUMLULARI BULUNSUN”

Ağabeyi Recep Varlı, "Burada herkes suçlu. Bu olayların buralara gelmemesi gerekiyordu. Bir an önce araştırma yapılıp gereken yapılsın. Kardeşim burada gencecik yaşında hayata gözlerini yumdu. Bunun sorumluları bulunsun" ifadelerini kullandı. Baba Muhammet Varlı ise özel izinle cezaevinden çıkıp oğlunun cenazesine katıldı. Şinasi Varlı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedildi.

Olayda zehirlenen anne Şehri Varlı (52), kardeşi Şakir Şen (62) ve akrabaları Mesut Çamaoğlu'nun (28) tedavileri sürüyor. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ordu'da korkunç şüphe 1 kişi öldü 3 kişi hastanede! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Torul lu genç 01 Kasım 2018 19:28 Her pirinç tabağı bir kīşī içinmiş ,o kadar azıcık ,ben yarın gün boyunca yemek yemeyeceğim ,bu tablo beni cok sarstı

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro