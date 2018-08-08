Ordu'da çok büyük sel felaketi! Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve Perşembe'den kötü haberler

Ünye, Perşembe ve Fatsa ilçeleri başta olmak üzere Ordu sele teslim oldu. Ekili alanlar büyük zarar gördü, 1'i ana köprü olmak üzere 8 köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.



Bölgeden arka arkaya son dakika haberleri gelirken Meteoroloji de yeni bir yağış dalgası için uyardı. Uyarıda Perşembe gecesi saat 00.00'dan 15:00 fırtına beklendiği duyuruldu.

8 KÖPRÜ YIKILDI: Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 8 köprünün yıkıldığını belirterek "7 ilçemizde ciddi bir afet var. En ağır Çaybaşı ve Perşembe ilçelerinde" diye konuştu.

METREKAREYE 80 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ: Metrekareye yer yer 80 kilogram yağış düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi. Perşembe ve Fatsa ilçesinde risk altında bulunan 8 konut tedbir amaçlı tahliye edildi.

MAHSUR KALAN 165 İŞÇİ KURTARILDI: Ünye ilçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel dolayısıyla ilçedeki bir tekstil fabrikasında 165 kişinin mahsur kaldığını anımsatarak, "Vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi, hayati tehlikeleri yok, şu anda güvenli yerdeler. Onları evlerine ulaştırmak için de arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar." dedi.

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FINDIK İŞÇİLERİ TAHLİYE EDİLDİ: Ordu Valiliği'nin sel felaetiyle ilgili açıklamasında "Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir." denildi.



500 BİN KİŞİ ETKİLENDİ: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sel felaketinden 500 bin kişinin etkilendiğini duyurdu.

GÖÇÜK ALTINDAN 5 KİŞİ ÇIKARILDI: Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Valiliğimiz koordinesinde kriz merkezi oluşturuldu, devletin tüm imkanları seferber edildi." dedi. Göçük altından çıkartılan 5 kişinin de sağlık kurumlarına ulaştırıldığını ifade eden Yavuz, mahsur kalan bir vatandaşın ise Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtardığını vurguladı.

ÜNYE'DE 4 KİŞİ YARALANDI: Ordu'nun Ünye İlçesi Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir ok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek,4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışa bağlı olarak ilçenin bir çok noktasında su taşkınları ve heyelanlar oluştuğunu belirterek, "Cevizdere deresi üzerindeki köprü çöktü. Bu noktada yolu zaten daha önceden tedbir amacıyla ulaşıma kapatmıştık. Bu nedenle yaralanma ya da can kaybı söz konusu değil." dedi. Güney, ilçede çok sayıdaki mahallede heyelanların devam ettiğini, mahsur kalan vatandaşların ilgili kurumların ekiplerince kurtarıldığını ifade etti. Güney, Yiğitler Mahallesi'ndeki heyelan dolayısıyla 4 kişinin yaralandığını belirterek, bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını sözlerine ekledi.





FATSA DA DURUM: Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da şöyle konuştu:

-"Maalesef sabah yağmur şiddetini artırdı. Bölgemizin tamamını etkiledi diyebiliriz. Bir çok yolumuzda heyelan, köprülerde menfezlerde yıkılmalar var. Ekiplerimiz olay yerinde. Anında müdahale etmeye çalışıyoruz ama Allah'tan gelen bir afet bu yapacak da fazla bir şey yok. Bütün gücümüzle sabahtan beri ekiplerimizle çalışıyoruz. Çok şükür ki can kaybımız yok, en büyük tesellimiz bu. "

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PERŞEMBE'DE YOLLAR TAMAMEN GİTTİ: Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar şöyle konuştu:

"Allah bundan kötüsünü bizlere göstermesin inşallah diyoruz. Nedense artık bizim Perşembemizde yoğun yağmur ve sel felaketiyle karşılaşıyoruz. Yapmış olduğumuz yollar, yaptığımız hizmetler bir anda boşa gidiyor maalesef. Ancak asfalt ve beton olan yerlerimiz kendini koruyabiliyor. Stabilize yapmış olduğumuz tüm yollar bozuldu. Bizim 56 mahallemiz var, yüzde 70-80'inde büyük bir arıza var, afet var. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yollarımız tamamen gitti.

-Bugün de bu gece de devam edeceğiz. Ama üzüntümüz şu maddi hasarımız çok. İnşallah devletimiz de bize yardım ederek karşılayacaktır diye düşünüyoruz."

ÇAYBAŞI : 30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİK

Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu.



Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

-"Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim."

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI: Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.

BİR ARAÇ ALEV ALDI: Ordu'nun Perşembe ilçesinde tünelde bir araç aniden alev aldı. Otomobile çarpmamak için manevra yapan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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