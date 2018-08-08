Ordu'da bilanço çok ağır tonlarca fındık sele gitti!

ORDU'da kelimenin tam anlamıyla afet yaşanıyor. Sabah etkili olan aşırı yağış dereleri taşırdı. Şimdiye kadar can kaybı açıklanmazken ciddi manada maddi hasar var. Habertürk'e bağlanan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık büyük bir maddi hasar yaşandığını ve harmanda olan tüm fındığın sel sularıyla gittiğini açıkladı. Ünye'de ise Faruk Kara "Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü" dedi.

30 TONA YAKIN FINDIK GİTTİ...Fındıkların harmanlarıyla birlikte sulara kapıldığını açıklayan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık şunları söyledi:

"Son elli yılın sel felaketini yaşadık. Çok ciddi manada hasar ve mal kaybımız var. 3 tane köprümüz yıkıldı. Tüm altyapımız tamamen gitti. Vatandaşımızın topladığı fındıkların tamamı sele gitti. Yaklaşık olarak 30 tona yakın fındığı tamamen sel götürdü. Harmanlarıyla beraber aldı götürdü. Ciddi bir felaket ama belediye olarak ders çıkarmamız gerekiyor."

MHP'Lİ VEKİL: ÜRETİCİNİN ALIN TERİ GİTTİ....Habertürk canlı yayınına bağlana MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise sular fındık üreticisinin alın terini alıp götürdü açıklamasını yaptı. Enginyurt şöyle konuştu: "Korkunç bir afet can kaybı olmaması sevindirici lakin mal kaybı çok yüksek derecede. Harmanda olması sebebiyle fındıklarda büyük bir kayıp oldu. Felaket bir şekilde akan sular harmanda üreticinin fındığını alın terini alıp götürdü. Gözü fındık fiyatında olan insanımız malesef bu büyük afetle birlikte ekonomik bir afet de yaşadı."

1 TON FINIDIĞINI SEL GÖTÜRDÜ...Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan Faruk Kara'nın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü. Yağmurun hızla ve aniden bastırdığını dile getiren Kara, "Sağanak yağışla beraber sel suları bir anda harmanımdaki fındıkları aldı götürdü. Bir bölümü de çamura karıştı. Sel aniden geldi. Biz de önlem aldık ama o kadar fındığımı sel götürdü. Harmana bir ton fındığımı kurutmak için koymuştum. Ne kadar fındığım varsa hepsini sel götürdü" dedi. Ünye Tabakhane Deresi yukarı köylerden gelen aşırı yağmur dolayısıyla dolmaya başladı. İlçenin en büyük deresi olan Tabakhane Deresi gelen yağmur sularıyla beraber dolmaya başladı. İlçenin İnkur Mahallesi'nde sel suları nedeniyle bazı mahallelerde çökme yaşarken, araçlar da yolda kontrollü olarak yollarına devam etti. Ünye Cevizdere Irmağı yağış sonrası taşarken, sel suları ağaç ve odunları sürükledi. Çakmak Köprüsü ise sel sularının taşması sonucu sular altında kaldı.

Ordu'da çok büyük sel felaketi! Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve Perşembe'den kötü haberler

Ordu'da sel felaketi Ünye, Fatsa, Çaybaşı ve Perşembe'de sel felaketi dehşet görüntüler