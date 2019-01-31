  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ordu'da Araplar konuttan sonra fındık bahçesine yöneldi

Ordu'da Araplar konuttan sonra fındık bahçesine yöneldi

ORDU'ya uzun zamandır ilgi gösteren Araplar kentte son 4 yılda, 113 konut ile 70 dönüm fındık bahçesi satın aldı. Arapların Karadeniz'e olan ilgisi her geçen gün artıyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 31-01-2019 11:54 - Güncelleme: 31-01-2019 11:54

Karadeniz sahil kentlerindeki turizm merkezleri ile doğa parklarını tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri bölgelerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden son 4 yıldır Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler, kentte konut ve fındık bahçesi satın alıyor. Karadeniz Bölgesi'ne MENA ülkelerinden ziyaretçiler, her yıl katlanarak artarken, Trabzon'dan sonra Ordu'ya da yoğun ilgi gösteriliyor.

Ordu'yu 2018 yılında 111 bini yabancı olmak üzere toplam 850 bin turist ziyaret etti. 111 bin yabancı turistin, yaklaşık 80 binini Arap turistlerin oluşturduğu belirtildi. Kenti ziyaret eden Arap turistler, konut ve fındık bahçesi satın almalarının yanı sıra alışveriş de yaparak, kent ekonomisine katkı sunuyor.

HEM KONUT HEM  FINDIK BAHÇESİ
Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu'da, 2017 yılında Suudi Arabistan uyruklu 45 kişi, 2018'de ise 34 kişi, konut ve arsa satın aldı. Arapların son 4 yılda Ordu'da satın aldığı konut sayısının 113'e çıktığı kaydedildi. Yine ilk kez 2017 yılında Ünye'den 11 dönüm fındık bahçesi satın alan Araplar, 2018'de Fatsa'dan 59 dönüm fındık bahçesi daha satın aldı. Arap yatırımcıların, kentin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda da turizm amaçlı yatırım yapmak için arazi araştırdığı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ordu'da Araplar konuttan sonra fındık bahçesine yöneldi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro