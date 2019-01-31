Ordu'da Araplar konuttan sonra fındık bahçesine yöneldi

Karadeniz sahil kentlerindeki turizm merkezleri ile doğa parklarını tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri bölgelerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden son 4 yıldır Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler, kentte konut ve fındık bahçesi satın alıyor. Karadeniz Bölgesi'ne MENA ülkelerinden ziyaretçiler, her yıl katlanarak artarken, Trabzon'dan sonra Ordu'ya da yoğun ilgi gösteriliyor.

Ordu'yu 2018 yılında 111 bini yabancı olmak üzere toplam 850 bin turist ziyaret etti. 111 bin yabancı turistin, yaklaşık 80 binini Arap turistlerin oluşturduğu belirtildi. Kenti ziyaret eden Arap turistler, konut ve fındık bahçesi satın almalarının yanı sıra alışveriş de yaparak, kent ekonomisine katkı sunuyor.

HEM KONUT HEM FINDIK BAHÇESİ

Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu'da, 2017 yılında Suudi Arabistan uyruklu 45 kişi, 2018'de ise 34 kişi, konut ve arsa satın aldı. Arapların son 4 yılda Ordu'da satın aldığı konut sayısının 113'e çıktığı kaydedildi. Yine ilk kez 2017 yılında Ünye'den 11 dönüm fındık bahçesi satın alan Araplar, 2018'de Fatsa'dan 59 dönüm fındık bahçesi daha satın aldı. Arap yatırımcıların, kentin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda da turizm amaçlı yatırım yapmak için arazi araştırdığı belirtildi.