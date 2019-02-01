Ordu ve Kayseri'de görüldüler! Şehir merkezine kadar iniyorlar

Aç kalan sürü halindeki domuzlar, Ordu ve Kayseri'de neredeyse şehir merkezlerine kadar indiler. Domuzları gören vatandaşlar, korku ve şaşkınlığı aynı anda yaşarlarken ekipler de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adında gerekli tüm tedbirleri aldılar.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde de sürü halinde gezen 4 yaban domuzu, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.Aç kaldıkları için şehir merkezine indikleri düşünülen ve Civil Irmağı içerisi ile ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı etrafında da bir müddet gezen yaban domuzları, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

