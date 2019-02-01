Ordu ve Kayseri'de görüldüler! Şehir merkezine kadar iniyorlar

Ordu ve Kayseri'de neredeyse kent merkezine kadar inen domuzlar, vatandaşları şaşkına çevirirken ortaya da dikkat çeken görüntüler çıktı.

Ordu ve Kayseri'de görüldüler! Şehir merkezine kadar iniyorlar

Aç kalan sürü halindeki domuzlar, Ordu ve Kayseri'de neredeyse şehir merkezlerine kadar indiler. Domuzları gören vatandaşlar, korku ve şaşkınlığı aynı anda yaşarlarken ekipler de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adında gerekli tüm tedbirleri aldılar.

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Ordu ve Kayseri'de görüldüler! Şehir merkezine kadar iniyorlar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin Mimarsinan Mahallesinde ara sokaklarda domuz gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbarın alınmasının ardından yönlendirilen ekipler, domuzların herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için bölgeyi kontrol altında tuttu.

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Ordu ve Kayseri'de görüldüler! Şehir merkezine kadar iniyorlar

Bir süre çöplüklerde ve boş arazilerde yiyecek arayan domuzlar, dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

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Ordu ve Kayseri'de görüldüler! Şehir merkezine kadar iniyorlar

Ordu’nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde de sürü halinde gezen 4 yaban domuzu, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu.Aç kaldıkları için şehir merkezine indikleri düşünülen ve Civil Irmağı içerisi ile ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı etrafında da bir müddet gezen yaban domuzları, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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