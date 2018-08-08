Ordu Ünye'de sel felaketi! Sahil yolu trafiğe kapatıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla binaların giriş ve zemin katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı..Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu..

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI: Öte yandan Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü.

Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.