Ordu Ünye'de sel felaketi! Sahil yolu trafiğe kapatıldı

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu dört köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu. 165 kişi kurtarılmayı bekliyor

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI: Öte yandan Meteoroloji'den son dakika açıklama geldi: "Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor."

165 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR: Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şuanda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda sel bölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen Karadeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde.Şu ana kadar bir can kaybımız yok."

BETON KÖPRÜ ÇÖKTÜ: Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI: Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI: Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise, yarın Doğu Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerine kadar batı ve güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.