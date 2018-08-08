Ordu Ünye'de kıyamet koptu Belediye Başkanı Ahmet Çamyar açıklama yaptı

ORDU'nun Ünye ilçesini vuran sel felaketinin boyutları giderek büyüyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yaptığı açıklama ise felaketin boyutlarını anlatıyor. Ahmet Çamyar '4 köprü çöktü, fabrikalarda mahsur kalanlar var açıklamasında bulundu.
165 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR: Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şu anda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda sel bölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen Karadeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde.Şu ana kadar bir can kaybımız yok."
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