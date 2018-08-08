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Ordu Ünye'de kıyamet koptu Belediye Başkanı Ahmet Çamyar açıklama yaptı

Ordu Ünye'de kıyamet koptu Belediye Başkanı Ahmet Çamyar açıklama yaptı

ORDU'yu eşi benzeri görülmememiş bir sel felaketi ile boğuşuyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar 165 kişinin kurtarılmayı beklediğini açıklerken, şehirde bulunan 4 köprü de çöktü. İşte Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın açıklamaları.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 16:30 - Güncelleme: 08-08-2018 16:30

ORDU'nun Ünye ilçesini vuran sel felaketinin boyutları giderek büyüyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın yaptığı açıklama ise felaketin boyutlarını anlatıyor. Ahmet Çamyar '4 köprü çöktü, fabrikalarda mahsur kalanlar var açıklamasında bulundu.

165 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR: Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şu anda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda sel bölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen Karadeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde.Şu ana kadar bir can kaybımız yok."

4. KÖPRÜ DE YIKILDI: Belediye Başkanı Çamyar'ın açıklamasından hemen sonra DHA 4. köprünün de çöktüğünü duyurdu.
MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KEPÇEYLE KURTARILDI: Öte yandan Ünye ilçesi Cevizdere Mahallesi’nde Cevizdere’nin taşması sonucu sel suları bölgeye kapladı. Sel suları nedeniyle iki katlı evlerinde mahsur kalan 1’i kadın 3 kişi yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Bir kepçe yardımıyla 3 kişi balkondan alınarak yüksek bir yere götürüldü. Ayrıca Cevizdere üzerinde bulunan beton bir köprü de sel suları nedeniyle çöktü. Cevizdere mevkiinde sel suları nedeniyle yıkılan köprüye yaklaşık 100 metre uzaklıkta işyerlerinde bazı vatandaşların mahsur kaldıkları belirtildi. İşlerlerinin çatılarına çıkıp yardım isteyen vatandaşlar için AFAD ve jandama ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

 
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