Ordu Ünye'de bulunan manyetik siyah kum bir çok hastalığa şifa!

ORDU 'nun Ünye ilçesinde bulunan manyetik siyah kumun dünyanın sadece belirli bölgelerinde örnekleri var ve timüs bezini çalıştırarak stres ve uyku sorunlarından romatizma, sedef gibi pek çok hastalığa çare oluyor. Dünya genelinde uygulandığı tedavi yöntemleriyle adını duyuran ve Karadeniz Bölgesi’nde de yeni yeni keşfedilen ‘manyetik siyah kum’, timüs bezini çalıştırarak stres ve uyku sorunlarından romatizma, sedef gibi pek çok hastalığa çare oluyor.
Dünyanın sadece belirli bölgelerinde örnekleri olan ve Türkiye genelinde Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu'nun Ünye ilçesinde rastlanan manyetik siyah kum, içerisinde bulundurduğu mineraller ve bileşenlerin zenginliğiyle dikkatleri çekiyor.
Karadeniz’e adını verdiği söylenen ve dünyadaki örneklere göre içerisinde bulundurduğu 20’ye yakın mineral ve bileşenlerin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi hocalarının yaptığı araştırmalara göre içinde insan sağlığına zararlı ağır ve yabancı madde bulundurmamasıyla da dikkat çeken bölgedeki manyetik siyah kum, Ünye ilçesindeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında sıkça görülebiliyor.
Sahildeki kumun içerisinde ortalama yüzde 58’lik oranla rastlanan manyetik siyah kum, ince yapısı ve kaliteli olması nedeniyle insan vücudunda düzenleyici bir etki uyandırarak bio-enerjiyi de düzenliyor. 1900'lü yıllardan beri insanlar tarafından ağrılar ve farklı tedavilerde de kullanılan manyetik siyah kumun, geçmişe dönük araştırmalara bakıldığında, binlerce yıl öncesinde de kullanıldığı anlaşılıyor.
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