Ordu Ünye'de bulunan manyetik siyah kum bir çok hastalığa şifa!

ORDU 'nun Ünye ilçesinde bulunan manyetik siyah kumun dünyanın sadece belirli bölgelerinde örnekleri var ve timüs bezini çalıştırarak stres ve uyku sorunlarından romatizma, sedef gibi pek çok hastalığa çare oluyor. Dünya genelinde uygulandığı tedavi yöntemleriyle adını duyuran ve Karadeniz Bölgesi’nde de yeni yeni keşfedilen ‘manyetik siyah kum’, timüs bezini çalıştırarak stres ve uyku sorunlarından romatizma, sedef gibi pek çok hastalığa çare oluyor.

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