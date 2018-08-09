Ordu son 30 yılın en büyük felaketini yaşıyor

ORDU'da önceki akşam başlayan ve dün gün boyu devam sağanak yağış Fatsa, Ünye, Çaybaşı ve Perşembe ilçelerinde felakete neden oldu. Son bir hafta içerisinde bölgeye 300 kilogram/metrekareye yağışın düştüğü açıklanırken, sel felaketinde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Son 30 yılın en büyük felaketine neden olan yağışlarla ilgili Meteoroloji bir kez daha uyararak bölge için tehlikenin geçmediğini açıkladı.

Türkiye, son yılların en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Antalya ve Afyon'daki sel felaketinin ardından acı haberin adresi bu kez Ordu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki akşam yaptığı uyarı sonrası şiddetlenen yağışlar dün gün boyu devam etti.

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bölgelere tahliye edildi. Bu arada 1'i yıldırım çarpması olmak üzere sel nedeniyle yaralanan 30 kişi çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alırdı.

ÜÇ İLDEN KURTARMA EKİPLERİ GELDİ

Bu arada sel felaketiyle birlikte AFAD Ordu Müdürlüğünün yanı sıra Samsun, Sivas ve Ankara müdürlüklerinde görevli toplam 30 uzmandan oluşan 4 kurtarma ekibi sel bölgesine geldi.

Ekipler, araçların yanı sıra bot, motopomp ve dalgıç pompa gibi müdahale ekipmanları ile çalışmalara katılıyor.

Öte yandan, ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar dikkate alınarak 7 AFAD müdürlüğünde ekiplerin müdahale için hazır beklediği öğrenildi. AFAD Giresun, Trabzon, Sinop, Rize ve Artvin müdürlüklerinin de tedbir amacıyla teyakkuza geçirildiği aktarıldı.

AFAD Samsun Lojistik Merkezinden bölgeye 150 çadır ve 500 battaniye sevk edildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ORDU'DA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu-Giresun Havalimanı'nda Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Havalimanında, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yaşanan sel felaketine ilişkin Vali Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye'ye geçti.

Brifinge, afet bölgesini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti Ordu milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.

VALİ YAVUZ: 300 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu Valisi Seddar Yavuz, sel felaketiyle ilgili Meteoroloji'nin uyarısı sonrası gerekli tedbirlerin alındığını, son bir haftada bölgeye 300 kilogram civarında yağış düştüğünü, bu miktarın Çaybaşı'nda 95 Perşembe de ise 75 kilogram olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yavuz alınan tedbirler sayesinde herhangi bir can kaybının olmadığını ancak büyük belirtilen ilçelerde büyük maddi hasarlar meydana geldiğini belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise sel nedeniyle 100'e yakın mahallede ciddi hasar oluştuğunu belirterek, yaklaşık 500 bin nüfusun selden doğrudan etkilendiğini, 7 ilçede maddi hasarın meydana geldiğini açıkladı.

FELAKET HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

METEOROLOJİ BİR KEZ DAHA UYARDI

Öte yandan Meteoroloji, yağışlı havanın bugünden itibaren Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık çevrelerinde etkili olacağı uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Açıklamada, bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın doygun olduğu vurgulanarak, meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BÖLGELER

FATSA'DA HAYAT DURDU

Sel'in en büyük hasara neden olduğu Fatsa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle çok sayıda binanın giriş ve zemin katlarını su bastı. Yağışlar, ilçede en çok Organize Saniye Bölgesi'nin bulunduğu Kurtuluş ve Yalıköy Mahallelerini etkilerken, Çeşitli noktalarda, yağışa bağlı heyelanlar meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölgelerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Yağış dolayısıyla yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları, ilgili kurumların ekiplerinin çalışması ile yoldan kaldırıldı.

TARIM İŞÇİLERİ MAHSUR KALDI

Bu arada Fatsa'nın Eskimadendüzü mevkinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirildi.

"ÇAYBAŞI TARİHİNİN EN KÖTÜ FELAKETİNİ YAŞADI"

Yağışlar Çaybaşı'ndaki 20 mahallenin tamamında hasara neden oldu. Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, Çaybaşı tarihinde ilk defa camilerin bile su altında kaldığını, selin vurduğu bölgelerde üst ve altyapı adına hiçbir şeyin kalmadığını söyledi.

Selin ilk saatlerinde Yenicuma Mahallesi ile bağlantının tamamen kesildiğini belirten Yanık, bölgenin son 30 yılın en büyük felaketini yaşadığını söyleyerek ciddi anlamda hasarın meydana geldiğini, yaşananların kendileri için tarifinin mümkün olmadığını ifade etti.

ÜNYE'DE SELLE BİRLİKTE HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

Selin büyük yaralar açtığı bir diğer ilçe Ünye'de ise ilçenin bir çok noktasında su taşkınları ve heyelanlar meydana geldi. İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Cevizdere deresi üzerindeki köprünün çöktüğünü, Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun-Ordu, Ordu- Samsun istikametlerinin ulaşıma bir süre kapatıldığını söyledi.

Güney, ilçede çok sayıdaki mahallede heyelanların devam ettiğini, mahsur kalan vatandaşların ilgili kurumların ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

Cevizdere vadisinde mahsur kalan vatandaşlar olduğunu da aktaran Güney, bunların da kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Güney, Yiğitler Mahallesi'ndeki heyelan dolayısıyla 4 kişinin yaralandığını belirterek, bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını sözlerine ekledi.

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