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Ordu saatlik hava durumu kötü taşkın fena vurdu!

Ordu saatlik hava durumu kötü taşkın fena vurdu!

Ordu hava durumu saatlik tahmin çok fena meteoroloji açıkladı. Ordu'da etkili olan sağanak yağış taşkın ve sele neden oldu. Birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Peki Ordu'da sağanak yağış ne zaman bitecek, saatlik tahmine göre Ordu'da yarın hava nasıl olacak? Ünye, Perşembe ve Fatsa ilçeleri için saatlik hava durumu haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 16:54 - Güncelleme: 08-08-2018 16:54

Ordu hava durumu saatlik tahmin korkuttu son durumu meteoroloji açıkladı. Ordu'nun özellikle Ünye, Perşembe ve Fatsa ilçelerinde etkili olan sağanak yağış taşkın ve sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerinde büyük zararlar oluştu. Peki Ordu'da yarın hava durumu nasıl olacak, sağanak yağış yarın da etkili olacak mı?

Ordu'nun Ünye İlçesi'nde şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu dört köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil Yolu yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu. 165 kişi kurtarılmayı bekliyor

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI: Öte yandan Meteoroloji'den son dakika açıklama geldi: "Doğu Karadeniz'de Perşembe saat 00.00'dan 15:00 kadar fırtına bekleniyor. Başta denizciler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor."

FINDIK İŞÇİLERİ TAHLİYE EDİLDİ: Ordu Valiliği'nin sel felaetiyle ilgili açıklamasında "Fatsa ilçemizin Eskimadendüzü mevkinde bulunan mevsimlik tarım işçileri alanındaki 400 fındık işçisi, Demirci Mahallesindeki 150 fındık işçisi tahliye edilerek, ilçedeki spor salonlarına yerleştirilmiştir." denildi.


165 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR: Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaşanan felaketle ilgili şöyle konuştu: "Ünye'de 14 Temmuz'da sel felaketi yaşadık. Yaklaşık 3-4 gün önce aynı mahiyette tekrarı ve bu gece de başlayan yağmur aralıksız devam ediyor. Ana merkez olarak etkilenmedik ama üst bölgelerdeki mahallelerimizden gelen sel derelerin taşmasına, dolayısıyla şu anda da benim de içerisinde bulunduğum bir tekstil fabrikasında 165 kişi kurtarılmayı bekliyor. Onlarla beraber, iş makinalarıyla beraber onları tahliye ediyoruz. Ben şu anda sel bölgesindeyim.Köprüler, özellikle Ünye ile Fatsa arasındaki üç köprü yıkılmış vaziyette. Ve tamamen Karadeniz Otoyolu'nu bağlayan köprünün bir tanesi yıkıldı, bir tanesi de yıkılmak üzereydi ben tam geçtiğimde.Şu ana kadar bir can kaybımız yok."

4. KÖPRÜ DE YIKILDI: Belediye Başkanı Çamyar'ın açıklamasından hemen sonra DHA 4. köprünün de çöktüğünü duyurdu.

FATSA DA DURUM: Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu da şöyle konuştu: "Maalesef sabah yağmur şiddetini artırdı. Bölgemizin tamamını etkiledi diyebiliriz. Bir çok yolumuzda heyelan, köprülerde menfezlerde yıkılmalar var. Ekiplerimiz olay yerinde. Anında müdahale etmeye çalışıyoruz ama Allah'tan gelen bir afet bu yapacak da fazla bir şey yok. Bütün gücümüzle sabahtan beri ekiplerimizle çalışıyoruz Çok şükür ki can kaybımız yok, en büyük tesellimiz bu.  Biz de Karadeniz Sahil Yolu'nda zaman zaman göçükler olmuştu, onlara anında müdahale etmiştik. İç bağlantılarımızda şu an yıkılan köprüler var. Ekiplerimiz olaylara müdahale ediyoruz. Şu anda teyakkuzdayız."

PERŞEMBE'DE YOLLAR TAMAMEN GİTTİ: Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar şöyle konuştu: "Allah bundan kötüsünü bizlere göstermesin inşallah diyoruz. Nedense artık bizim Perşembemizde yoğun yağmur ve sel felaketiyle karşılaşıyoruz. Yapmış olduğumuz yollar, yaptığımız hizmetler bir anda boşa gidiyor maalesef. Ancak asfalt ve beton olan yerlerimiz kendini koruyabiliyor. Stabilize yapmış olduğumuz tüm yollar bozuldu. Bizim 56 mahallemiz var, yüzde 70-80'inde büyük bir arıza var, afet var. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yollarımız tamamen gitti. Allah razı olsun büyükşehirden araç yardımı aldık. Şu anda arazide 17 aracımız çalışıyor. Bu gece akşamdan sabaha kadar yoğun bir şekilde çalıştık, gündüz de devam ediyor. İnşallah yağmur devam etmez, temennimiz bu.Artık yağmurdan da nasibini aldık biz. Şu anda toprak da yağmur istemiyor. İsteğimiz yağmurun kesilmesi. Belediyemizin tüm işçileri zaten nöbetteydi. Hemen anında müdahale ettik. Biz halkımızın yanındaydık. Bugün de bu gece de devam edeceğiz. Ama üzüntümüz şu maddi hasarımız çok. İnşallah devletimiz de bize yardım ederek karşılayacaktır diye düşünüyoruz."

ÇAYBAŞI BELEDİYE BAŞKANI:ÇOK CİDDİ HASARIMIZ VAR: Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Can kaybının olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Yanık, şunları kaydetti: "Çaybaşı tarihinde ilk defa camiyi bile su bastı. Selin vurduğu kısımlarda üst ve altyapı hiçbir şey kalmadı. Meteorolojiden aldığımız rakamlara göre metrekareye 120 kilogram yağış olduğunu söylüyorlar. Yenicuma Mahallesiyle bağlantı hattımız tamamen kesildi. Çok ciddi bir hasarımız var. Ciddi bir sel afeti yaşadık. Böyle tarifi yapılacak bir şey değil. Yaptığımız çalışmalar tamamen gitti. Yaklaşık 30 yıldır bu şekilde bir yağış görmedim."

İŞÇİYİ KUCAĞINDA TAŞIDI: Ayrıca Fatsa ilçesinde güneydoğu bölgesinden gelen mevsimlik fındık işçilerinin bulunduğu çadırların bulunduğu bölgeyi de sel suları bastı. Çadırlarda mahsur kalan işçiler jandarma tarafından kurtarıldı. Bir jandarma suda mahsur kalan bir fındık işçisini kucağında taşıyarak kurtardı.

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