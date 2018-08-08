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Ordu Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar 'Toprak yağmur istemiyor'

Ordu Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar 'Toprak yağmur istemiyor'

ORDU'yu vuran sel felaketinin en kritik yerlerinden biri Perşembe ilçesi. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar yaptığı açıklama da toprağın artık suyu kabul etmediğini söyleyip, Perşembe de yaşayanan felaketin ardından son durumu anlattı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 16:43 - Güncelleme: 08-08-2018 16:43

ORDU'da yaşanan sel felaketinin en çok hissedildiği yerlerden biri Perşembe oldu. Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, NTV canlı yayınına bağlanarak, ilçenin son durumu anlattı. 

PERŞEMBE'DE YOLLAR TAMAMEN GİTTİ: Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar şöyle konuştu: "Allah bundan kötüsünü bizlere göstermesin inşallah diyoruz. Nedense artık bizim Perşembemizde yoğun yağmur ve sel felaketiyle karşılaşıyoruz. Yapmış olduğumuz yollar, yaptığımız hizmetler bir anda boşa gidiyor maalesef. Ancak asfalt ve beton olan yerlerimiz kendini koruyabiliyor. Stabilize yapmış olduğumuz tüm yollar bozuldu. Bizim 56 mahallemiz var, yüzde 70-80'inde büyük bir arıza var, afet var. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Yollarımız tamamen gitti. Allah razı olsun büyükşehirden araç yardımı aldık. Şu anda arazide 17 aracımız çalışıyor. Bu gece akşamdan sabaha kadar yoğun bir şekilde çalıştık, gündüz de devam ediyor. İnşallah yağmur devam etmez, temennimiz bu.Artık yağmurdan da nasibini aldık biz. Şu anda toprak da yağmur istemiyor. İsteğimiz yağmurun kesilmesi. Belediyemizin tüm işçileri zaten nöbetteydi. Hemen anında müdahale ettik. Biz halkımızın yanındaydık. Bugün de bu gece de devam edeceğiz. Ama üzüntümüz şu maddi hasarımız çok. İnşallah devletimiz de bize yardım ederek karşılayacaktır diye düşünüyoruz."

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